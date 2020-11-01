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Сетьен: «Очень сложно управлять Месси. Кто я такой, чтобы изменить его»

01 ноября 2020, 09:11

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о работе с нападающим Лионелем Месси.

Я думаю, что Месси — лучший игрок всех времён. Были и другие великие игроки, но того уровня игры, который Лео демонстрирует на протяжении многих лет, не достиг никто.

Очень сложно управлять Месси. Кто я такой, чтобы изменить его! Если в «Барселоне» принимали его таким, какой он есть в течение многих лет, и не изменили его.

Напомним, что Сетьен был уволен с должности наставника «Барселоны» в августе этого года.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Тага Дага (раскрыть)
01 ноября в 20:49
Ну-да,ну-да,повторяйте это почаще и может быть хоть маленькая толика из этих слов станет правдой...главное верить!!!
Брулин
Брулин
01 ноября в 13:04
Да там всё интервью Сетьена какое-то странное. Вроде много слов, а по факту ничего не сказано. Одна вода, не имеющая никакой ценности.
Тага Дага
Тага Дага
01 ноября в 11:27
Месси управлять не нужно, его просто нужно спусти с цепи,сколько мячей он забил резким или обводящим ударом из ничего. ...когда он поле ,некоторые тренеры типа Сетьена не знали какую тактику он сам выбрал...увидев Лео некоторые команды мечтали проиграть 0-2,0-3..это считалось победой. ...а то получали по 5-6...он изменил время. ..он опередил время. ..наслаждаться нужно его игрой...пока он играет. ...
Homelander
Homelander
01 ноября в 10:55
Мясси виновен что Дырявый вратарь от своего между ног принял. Спикуляция на имени.
FROBI
FROBI
01 ноября в 10:55
Поздно управлять...

311
311
01 ноября в 10:32
Оттого м обнаглел гном, что никто на место поставить не может. Уже президенту ультиматумы ставит!)
kolpankolpan
kolpankolpan
01 ноября в 10:04
Куман может.И сможет.... Другое дело что политика неприкасаемости Месси ударяет по тренерам, которые меняются руководством БАРСЕЛОНЫ как мысли у больного шизофренией.
NGYRZ
NGYRZ
01 ноября в 09:55
после 8-2, Сетьену лучше помолчать о статусе всех времен.

Какой нахрен всех времен, игрок который пропадает в важных матчах и без партнеров ни на что не способен.
Сетьен издевается что ли?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 ноября в 09:43
Наверняка найдутся харизматичные, волевые тренеры, которые смогут управлять Месси. Юрген Клопп наверное сможет. А если тренер, не смотря на свое желание, не может управлять каким-либо игроком из команды, то он находится не на своем месте.
ДАША Д
ДАША Д
01 ноября в 09:38
Нет нормального тренера в Барселоне, рулит Месси.
beefs
beefs
01 ноября в 09:12
очень трудно сравнивать, особенно учитывая время, сейчас да...
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