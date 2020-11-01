Сетьен: «Очень сложно управлять Месси. Кто я такой, чтобы изменить его»

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о работе с нападающим Лионелем Месси.
Я думаю, что Месси — лучший игрок всех времён. Были и другие великие игроки, но того уровня игры, который Лео демонстрирует на протяжении многих лет, не достиг никто.
Очень сложно управлять Месси. Кто я такой, чтобы изменить его! Если в «Барселоне» принимали его таким, какой он есть в течение многих лет, и не изменили его.
Напомним, что Сетьен был уволен с должности наставника «Барселоны» в августе этого года.
https://www.youtube.com/watch?v=7P384MJWI58
Какой нахрен всех времен, игрок который пропадает в важных матчах и без партнеров ни на что не способен.
Сетьен издевается что ли?!
Какой нахрен всех времен, игрок который пропадает в важных матчах и без партнеров ни на что не способен.
Сетьен издевается что ли?!