Сетьен: «Очень сложно управлять Месси. Кто я такой, чтобы изменить его»

Бывший главный тренер «Барселоны» рассказал о работе с нападающим .

Я думаю, что Месси — лучший игрок всех времён. Были и другие великие игроки, но того уровня игры, который Лео демонстрирует на протяжении многих лет, не достиг никто.

Очень сложно управлять Месси. Кто я такой, чтобы изменить его! Если в «Барселоне» принимали его таким, какой он есть в течение многих лет, и не изменили его.