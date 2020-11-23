ГлавнаяНовости

Куман объяснил, почему Месси не попал в заявку на матч с киевским «Динамо»

сегодня, 17:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил отсутствие в заявке на матч с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов Лионеля Месси и Френки де Йонга:

Некоторые наши игроки травмированы. Мы решили, что Лео [Месси] и Френки [де Йонг] останутся дома. У нас хорошая турнирная ситуация в Лиге чемпионов. Они провели очень много матчей и сейчас могут получить отдых. У футболистов тяжелый календарь. Месси всегда имел большое влияние на успехи клуба. Считаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы отдохнуть.

Эмоциональное состояние команды зависит от результатов, поэтому сейчас мы не можем чувствовать себя счастливыми. Но это не значит, что у нас нет амбиций. Завтра очередной матч и мы должны воспользоваться возможностью выйти в плей-офф. «Барселона» потеряла много очков, но я настроен оптимистично. Я доволен самоотдачей игроков, но не результатами.

Каждый матч — это возможность победить. «Динамо» — хороший соперник. Они отлично проявили себя в первом поединке. Нам придется улучшить свою игру, чтобы победить.

Все новости
Лопетеги: «„Краснодар“ полностью восстановился. Ожидаю очень тяжелой игры»
Сегодня, 19:28 Комментарии3
Индзаги: «В матче с „Зенитом“ многое будет зависеть от нашего харахтера»
Сегодня, 18:49 Комментарии8
Пирло: «Матч с „Ференцварошем“ будет решающим для „Юве“ в группе ЛЧ»
Сегодня, 18:28 Комментарии2
Сульшер: «Знаем, что с „Истанбулом“ будет трудно. Нужно быть терпеливыми»
Сегодня, 18:22 Комментарии3
Тухель: «ПСЖ нужно мужество для взятия ворот, а не страх проблем в обороне»
Сегодня, 17:47 Комментарии1
Лэмпард: «„Ренн“ — хорошая команда. Мы должны сохранять форму»
Сегодня, 17:40 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 19:57
Дайте Куману выходной от вопросов о Месси.
Сантус
Сантус
сегодня в 19:26
Конечно пусть отдохнёт,находился в последних матчах прилично....)
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:54
Если бы кони выгнали Конефея, вероятнее всего не пришлось так часто покупать билеты в Беларусь.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:42
Не тянет Месси уже на супергероя.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:29
Куман не включив гнома в состав усилит игру команда а эти оправдания для красного словца.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:29
Да простят меня болельщики Барсы за с равнение с Динамо, но!
"..Я доволен самоотдачей игроков, но не результатами...", тоже самое говорил Хохлов об игре своего Динамо. Куда потом скатился московский футбольный клуб и куда делся Дмитрий Валерьевич? Тоже самое сейчас твориться с Барсой. Каталонцы уже опустились в середину таблицы, пора расставаться с ГТ.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:09
Что то лукавит Рональд.....что то недоговаривает
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:09
Куман не считает киевлян за соперника.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:08
Я думаю дело в другом!
Cat01
Cat01
сегодня в 18:08
Тренеру видней кого ставить на игру
Miaf
Miaf
сегодня в 18:02, ред.
Уважаемые модераторы , верните мне все возможности пожалуйста, а то без предупреждения даже теперь мои записи блокируются и отправляются с задержкой..., столько лет на соккере и вот так
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:58
Скажи прямо дал отдохнуть
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:57
Ну не знаю, по идее легче победить Динамо чем зЁбр в следующем туре.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100