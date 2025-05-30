«Специя» – «Кремонезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Серии В «Специя» – «Кремонезе», который состоится 1 июня 2025 года.

«Специя»

«Специя» может быть довольна первым поединком, ведь за весь матч нанесла всего один удар, в отличие от соперника, который бил больше 10 раз за матч. Тем не менее, именно «Специя» забила отмененный гол и теперь постарается уже на своем стадионе добиться благоприятного исхода, который позволил бы сыграть следующий поединок уже в рамках Серии А, хотя поединок будет очень непростым.

29 мая «Специя» сыграла вничью на выезде с «Кремонезе» (0:0), а 25 числа обыграла на своем поле «Катанзаро» (2:1).

«Кремонезе»

«Кремонезе» не смог добиться домашней победы, но ничья также оставляет реальные шансы все-таки пробиться в элитный итальянский дивизион. Гости понимают, что «Специя» будет играть более агрессивно, но они всегда готовы поискать счастья в контратаках и потом сыграть на удержание, хотя и звучит это банально. Матч определенно будет интересным, ведь обе команды заслуживают играть в Серии А, но в этот раз одна из низ останется во втором дивизионе.

29 мая «Кремонезе» сыграл вничью со «Специей» (0:0), а 25 числа уверенно на своем поле переиграл «Стабию» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 2.4

Ничья – 3.3

Победит «Кремонезе» – 2.95

Тотал больше 2.5 мячей – 2.18

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.68

Статистика

«Специя» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Кремонезе» завершились исходом «обе забьют»

«Кремонезе» выиграл три из пяти последних матчей со «Специей» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Кремонезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. Команда выглядела лучше «Специи» на своем поле, но ей не повезло с реализацией моментов. Предполагаем, что в этот раз гости все-таки добьются успеха и выйдут в Серию А.