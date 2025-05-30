Один матч может принести ПСЖ величие. Последнее испытание – «Интер»

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вчера, 22:01

Неуступчивые соперники – в борьбе за победу в ЛЧ .

Главный матч в истории шейхов

С момента прихода катарских денег в клуб прошло уже почти 15 лет – а «Пари Сен-Жермен» до сих пор считается неполноценным топом. Конечно, по уровню ресурсов и возможностей на рынке парижане соревнуются с «Реалом», «Баварией» и другими гигантами. При этом дьявол кроется в деталях. Когда дело доходило до личных противостояний в продвинутых стадиях Лиги чемпионов, французы раз за разом оказывались беспомощными. Та же ситуация и в борьбе на рынке. Когда речь заходит о футболистах статуса Мбаппе, парижане ничего не могут сделать – француз вообще ушёл в «Реал» свободным агентом.

За этот огромный отрезок времени у ПСЖ была лишь одна реальная возможность забрать Лигу чемпионов – когда они в ковидный период пробились в финал. Но и в тот раз пришлось играть против «Баварии» в финале – мюнхенцы, с только вставшим у руля Хансом-Дитером Фликом, забрали «ушастый кубок».

На этот раз ПСЖ вышел в финал абсолютно по делу. А главное – не посыпался на фоне фаворита. В 1/8 финала парижане столкнулись с «Ливерпулем» – и дожали «красных», хотя те просто разрывали АПЛ . Одну проверку команда Энрике прошла – главная ожидает в финале.

Запредельная мотивация у Дембеле

Вряд ли парижане сверкнули бы так ярко, не перемести Луис Энрике Дембеле на острие. Зимой в команду пришёл Хвича Кварацхелия, это привело к перебору вингеров в составе – Баркола, Усман и Хвича потенциально были одинаково полезны, никого не хотелось усаживать на скамейку.

Дембеле начал раскрываться ещё в конце прошлого года – по дублю «Сент-Этьену» и «Монако», гол «Лиону». Но в 2025 году за восемь матчей чемпионата положил 10 мячей. И это только верхушка айсберга – ещё он забил единственный мяч в Суперкубке с монегасками, в ЛЧ отличался с «Сити», «Штутгартом», приложился к разгрому «Бреста» в первой игре стыкового раунда.

Такой перформанс позволил включиться в гонку за «Золотой мяч». Конечно, со временем эффект пропал, Усман стал забивать редко, но метко. В ключевой момент именно вингер делал для ПСЖ разницу. В 1/8 финала именно он забил на «Энфилде» и позволил парижанам перевести столкновение с «Ливерпулем» в серию пенальти. На «Эмирейтс» в полуфинале с «Арсеналом» гол Усмана принёс парижанам победу – плюс стал единственным в матче. Ответный поединок – ассист на победный мяч Хакими.

Француз закрепился среди фаворитов на ЗМ – но сейчас у него есть грозный конкурент в лице Ямаля. Тот тоже собрал все трофеи на внутренней арене – при этом, в виду его возраста, об испанце говорят намного больше. Дембеле же нужен дополнительный аргумент, а победа в ЛЧ – железобетонный довод.

У «Интера» слишком много жертв ради этого финала

«Нерадзурри» заходили на требл в текущем сезоне. Коллектив дожимал неопытный и нестабильный «Наполи» в Серии А, плюс продвигался к финалу Кубка Италии. Только вот к апрелю уровень давления стал запредельным: в полуфинале Кубка достался «Милан», в плей-офф ЛЧ – грозная «Бавария» и потом фаворит турнира – «Барса».

Миланцы сохранили фокус на главном еврокубке и прошли тяжелейших соперников. Но вот на внутренней арене дрогнули – получили разгром в дерби после 1:1 в первом матче и вылетели. А в чемпионате стали сами допускать ошибки, вернули неаполитанцам лидерство и позволили забрать скудетто.

Если по итогам сезона «Интер» останется без трофеев, к Индзаги появятся вопросы – за всё время в клубе он принёс только один титул и россыпь не таких важных трофеев – два Кубка, три Суперкубка. Это конечно хорошо, но от «Интера» ждут гегемонии в Серии А и побед в ЛЧ .

Лидер «нерадзурри» просел, но остаётся козырем Индзаги

Одна из проблем «Интера» в том, что по текущему сезону не так ярко играет лидер атаки Лаутаро Мартинес. В прошлом сезоне аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата с 24 мячами в 33 играх. В текущем – в два раза меньше. Возможно, именно его результативности миланцам не хватило для титула.

С другой стороны, определённую марку качества нападающий всё же держит – он играет решающую роль в определяющих поединках. Лаутаро в одиночку принёс «Интеру» шесть очков в общем этапе Лиги чемпионов – забил «Фейеноорду» (1:0), оформил хет-трик с «Монако» (3:0). В плей-офф его голы помогали на классе пройти тот же «Фейеноорд», делали разницу в противостоянии с «Баварией», он же был одним из тех, кто забил «Барселоне» в ответном матче полуфинала. В двух последних случаях победителя определяли миллиметры – так что и влияние аргентинца можно считать большим.

Теперь ему предстоит сверкнуть в финале против ПСЖ . И по закону жанра или от него, или от Тюрама будет зависеть успех миланцев.

«Интер» и ПСЖ чем-то похожи