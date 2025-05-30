РФС не разрешал Карпину совмещать должности в сборной России и клубе

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов опроверг слухи о том, что РФС якобы разрешил Валерию Карпину совместить посты главного тренера сборной России и московского «Динамо».
Правда ли, что РФС дал Карпину такое разрешение? Нет, это неправда. Нас никто не спрашивал, РФС добро не давал.
Ранее сообщалось, что Карпин близок к назначению в московское «Динамо».
Не скажите, любезный, всё не так просто))) При всём Уважении к вашему Ростову, но мне бы хотелось, увидеть работу Карпина в команде, с более высокими требованиями и с сильнейшим составом, а именно- в команде ВТБ. Тем более, я, как лицо беспристрастное, с огромным удовольствием посмотрел бы, и надеюсь, всё таки посмотрю на Карпина, в более экстримальной обстановке... А еще, я очень хочу увидеть разницу- между футболом чеха и Карпина. Я не очень согласен, что вывеска другая, а футбол тот же. Нет, сейчас Карпину придется выбирать другой вариант развития игры- новая команда, новые игроки, новые требования. Но, что я хочу увидеть- ту же системность карпинского футбола, ту же организацию игры, и ту же игровую дисциплину Карпина, а это, на мой взгляд- залог успеха. Рисунок, стиль, очень важно, но сначала, надо определиться в главном- в системности, без этого- никакой стиль не поможет.
Не скажите, любезный, всё не так просто))) При всём Уважении к вашему Ростову, но мне бы хотелось, увидеть работу Карпина в команде, с более высокими требованиями и с сильнейшим составом, а именно- в команде ВТБ. Тем более, я, как лицо беспристрастное, с огромным удовольствием посмотрел бы, и надеюсь, всё таки посмотрю на Карпина, в более экстримальной обстановке... А еще, я очень хочу увидеть разницу- между футболом чеха и Карпина. Я не очень согласен, что вывеска другая, а футбол тот же. Нет, сейчас Карпину придется выбирать другой вариант развития игры- новая команда, новые игроки, новые требования. Но, что я хочу увидеть- ту же системность карпинского футбола, ту же организацию игры, и ту же игровую дисциплину Карпина, а это, на мой взгляд- залог успеха. Рисунок, стиль, очень важно, но сначала, надо определиться в главном- в системности, без этого- никакой стиль не поможет.