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РФС не разрешал Карпину совмещать должности в сборной России и клубе

вчера, 20:37

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов опроверг слухи о том, что РФС якобы разрешил Валерию Карпину совместить посты главного тренера сборной России и московского «Динамо».

Правда ли, что РФС дал Карпину такое разрешение? Нет, это неправда. Нас никто не спрашивал, РФС добро не давал.

Ранее сообщалось, что Карпин близок к назначению в московское «Динамо».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:03
Сначала ушёл из Ростова по причине усталости, теперь на 2 работах фигачить будет, нашлись силы)
А если нельзя, то почему молчали когда Карпин Ростов тренировал ? А раз уже совмещал, значит не сильно это ваше разрешение и нужно.
Давно уже пора отойти от практики совмещения, любят у нас создать культ незаменимости, в отношении Карпина это кроме улыбки ничего не вызывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:24
В Ростове можно было совмещать, а в другом клубе уже нет? Как-то непоследовательно...
Capral
Capral ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 23:24
Да, конечно, проблема, понимаю... И всё равно, пожелаю вам Удачи!!! Надо надеяться, а там глядишь, и Счастье улыбнется!!!)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:08, ред.
Невозможность совмещения - проблема, высосанная из пальца. Собрать сборную на товарищеские, никому не нужные, матчи с "сильнейшими" сборными Мира в состоянии его помощники, коих несколько. Кстати, хотелось бы узнать, чем они ТАМ занимаются. Его присутствие на этих играх по большому счёту формальность, вызванная традицией. Есть оборотная сторона медали, а именно: Карпин во время пауз уехал "руководить" сборной, а в клубе у него есть помощники, которые с успехом, и в этом я не сомневаюсь, могут заменить своего главного.
В общем, проблема, высосанная из пальца. Если на тренировках сборной будут присутствовать молодёжная, вторая, юношеская и детская команды, В.Г. сможет и ими руководить без ущерба для своего здоровья и работы в клубе.
Аксинья
Аксинья ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:49
Для того чтобы стать Авторитетом клуб должен иметь или богатого хозяина или жирного спонсора...а без этого регианальным клубам потолок это болтаться в середке таблицы. Се ля ви - как говорят французы.
Capral
Capral ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 22:30
Да, конечно в курсе. Тем более, горький опыт у вас имеется, а значит- должны пережить тежелое время с Честью!!! Лично я, желаю вам снова крепко встать на ноги!!!
В советское время был приз "Гроза авторитетов". Так вот, ваш Ростов достоин этого трофея!!! Но еще лучше, пожелаю вам- самим стать Авторитетом!!!)))
Аксинья
Аксинья ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Благодарствую за пожелание .Наверно вы в курсе что несколько лет назад вслед за Бердыевым ушла вся команда и совершенно бесплатно (остались только две дегенды Калачев и Гацкан) и нечего выкарабкались - так будет и на этот раз. Фк "Ростов" он как птица Феникс))
Capral
Capral ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 22:15
Пожелаю вашей команде, прежде всего- сохраниться как коллективу, с дальнейшими перспективами!!!
Аксинья
Аксинья ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:04
Поживете увидите, а я смотрю только игры фк "Ростов" поскольку болела этой команды многие годы...
Capral
Capral ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 21:53
Приветствую, Уважаемый!!!
Не скажите, любезный, всё не так просто))) При всём Уважении к вашему Ростову, но мне бы хотелось, увидеть работу Карпина в команде, с более высокими требованиями и с сильнейшим составом, а именно- в команде ВТБ. Тем более, я, как лицо беспристрастное, с огромным удовольствием посмотрел бы, и надеюсь, всё таки посмотрю на Карпина, в более экстримальной обстановке... А еще, я очень хочу увидеть разницу- между футболом чеха и Карпина. Я не очень согласен, что вывеска другая, а футбол тот же. Нет, сейчас Карпину придется выбирать другой вариант развития игры- новая команда, новые игроки, новые требования. Но, что я хочу увидеть- ту же системность карпинского футбола, ту же организацию игры, и ту же игровую дисциплину Карпина, а это, на мой взгляд- залог успеха. Рисунок, стиль, очень важно, но сначала, надо определиться в главном- в системности, без этого- никакой стиль не поможет.
Аксинья
Аксинья ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:25
Привет уважаемый! Да ты что игру "Ростова" не видел? Будет та же тренерская команда, будут те же игроки - поменяются только вывеска и прописка))
Capral
Capral
вчера в 21:13
Постановка вопроса конечно: "Нас никто не спрашивал". А на кой хрен вы тогда нужны, если ничего не знаете, за что вам платят и чем вы занимаетесь?! Карпину уже зарплату начислили в клубе, уже штаб набирают, а они ничего не знают!!! Уроды!!!!!!!
Я настроился, хочу посмотреть человека в деле, на его наработки, действительно, его возможное назначение- интрига чемпионата, а Митрофанов оказывается- ничего не слышал!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:05
Не разрешал это еще не значит что запретил))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:01
"Нас никто не спрашивал," - В этой фразе сквозит какая то беспомощность , что ли . Ну что ж посмотрим как будут разворачиваться события. И по итогу можно будет сделать вывод - что из себя представляет руководящий орган РФС и какое влияние он имеет в нашем футболе на самом деле?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:59
Надо срочно прояснить эту ситуацию, Валеру нельзя нервировать.)
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:56
На... эта сборная нужна, которая никуда не допущена.
Futurista
Futurista
вчера в 20:51
Реакция Валеры предсказуема)...
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