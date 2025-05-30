РФС не разрешал Карпину совмещать должности в сборной России и клубе

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вчера, 20:37

Генеральный секретарь Российского футбольного союза опроверг слухи о том, что РФС якобы разрешил совместить посты главного тренера сборной России и московского «Динамо».

Правда ли, что РФС дал Карпину такое разрешение? Нет, это неправда. Нас никто не спрашивал, РФС добро не давал.

Ранее сообщалось, что Карпин близок к назначению в московское «Динамо».