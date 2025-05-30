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«Аль-Хиляль» устно договорился с Симоне Индзаги о назначении

вчера, 22:56

Между главным тренером «Интера» Симоне Индзаги и клубом «Аль-Хиляль» достигнуто устное соглашение.

Сообщается, что Индзаги возглавит саудовскую команду, если ситуация не изменится.

В субботу «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:42
как же падки итальянские тренера на саудитские деньги.
манчини. пиоло. теперь вот индзаги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:00
Это ещё только чьи-то предположения.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:57
Пора ехать на заработки.
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