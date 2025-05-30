«Аль-Хиляль» устно договорился с Симоне Индзаги о назначении

Между главным тренером «Интера» Симоне Индзаги и клубом «Аль-Хиляль» достигнуто устное соглашение.
Сообщается, что Индзаги возглавит саудовскую команду, если ситуация не изменится.
В субботу «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.
Между главным тренером «Интера» Симоне Индзаги и клубом «Аль-Хиляль» достигнуто устное соглашение.
Сообщается, что Индзаги возглавит саудовскую команду, если ситуация не изменится.
В субботу «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.
манчини. пиоло. теперь вот индзаги.
манчини. пиоло. теперь вот индзаги.