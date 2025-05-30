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Морено близок к уходу из «Сочи» из-за конфликта со спортивным директором

вчера, 18:03
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Во время перерыва первого стыкового матча между «Сочи» и «Пари НН» (1:2) у главного тренера сочинцев Роберто Морено произошёл конфликт со спортивным директором клуба Андреем Орловым.

Орлов спустился с трибуны в раздевалку и выступил против замены автора первого гола Романа Пасевича. Инцидент произошёл на глазах игроков, и Морено жёстко отреагировал на вмешательство.

После этого Морено и его испанские ассистенты будут отстранены от работы и уволены, а клуб выплатит неустойку за досрочное расторжение контракта.

В ответном матче в Нижнем Новгороде командой будет руководить один из сотрудников клуба.

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Бот зануда
Бот зануда
вчера в 21:16


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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:52
Может тренер решил выиграть.....
В таком случае надо обязательно советоваться....с директорами....
Тренер со своими тренировками может вообще не понимать нужность того или иного результата.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 20:03
Все просто. Мы говорим Сочи, подразумеваем Ротенберг, Мы говорим Ротенберг подразумеваем Газпром и его структуры. Нравы типично газпромовские.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:01
Если команда, занявшая 5 место пытается на костях других влезть в РПЛ любой ценой, то ей лучше побыть еще в ФНЛ. Я на 99% уверен, что НН их вынесет и останется.
TheBoLt
TheBoLt ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 20:01
Какие интересные вопросы от человека с Вашей аватаркой :) Подскажу, это "национальное достояние", первая буква Г, последняя буква М. Достаточно узнать, кто владелец Сочи
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:55
Я конечно не люблю Сочи, но хотел бы в новом сезоне посетить их матч с быками в составе выездной группы) Так что пусть лучше они. НН в этом сезоне никакой, им бы сезон в пердиве не помешал для перезагрузки
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 19:53
Из чьего кармана будет выплачена неустойка? Неужели спортивный директор раскошелится?
112910415
112910415
вчера в 19:21
Это позор позорный!
Old16
Old16
вчера в 19:19
Лучше б черноморцу отдали свой стадион , а эту команду распустили . такой же суррогат , как и химки. Не клубы, а мыльные пузыри
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:19
Каждая кухарка может руководить...
Vilar
Vilar
вчера в 18:32
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:28
    Ахмат, Сочи..................кто следующий? Пошла волна, проиграл матч, на выход.)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:25
    Какие нравы царят в Сочи! Бардак! Влезли в стыки вместо Черноморца и такое!!! Выносить их надо в НН
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:20
    Какое право спорт дир во время перерыва имел право вообще входить в раздевалку и еще что-то указывать тренеру! Может этого дура-ка надо уволить?
    А то как в той пословице: каждый суслик мнит себя агрономом!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 18:09
    Нечего тренеру указывать что ему делать... да еще и подрыв авторитета тренера получился...
    Гость
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