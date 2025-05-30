Морено близок к уходу из «Сочи» из-за конфликта со спортивным директором

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вчера, 18:03

Во время перерыва первого стыкового матча между «Сочи» и «Пари НН» (1:2) у главного тренера сочинцев произошёл конфликт со спортивным директором клуба Андреем Орловым.

Орлов спустился с трибуны в раздевалку и выступил против замены автора первого гола . Инцидент произошёл на глазах игроков, и Морено жёстко отреагировал на вмешательство.

После этого Морено и его испанские ассистенты будут отстранены от работы и уволены, а клуб выплатит неустойку за досрочное расторжение контракта.

В ответном матче в Нижнем Новгороде командой будет руководить один из сотрудников клуба.