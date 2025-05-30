«Нэшвилл» – «Нью-Йорк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Нэшвилл» – «Нью-Йорк Сити», который состоится 31 мая 2025 года.
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» не выпадает из лидерской тройки восточной конференции, но для этого команда старается регулярно побеждать. Сейчас коллектив идет на третьем месте с 28 баллами и опережает «Коламбус Крю» лишь по дополнительным показателям. Если хозяевам удастся обыграть крайне мотивированный «Нью-Йорк Сити», то возможно они смогут приблизиться к лидеру и точно не пропустят вперед конкурентов.
29 мая «Нэшвилл» на выезде поделил очки с «Коламбус Крю» (2:2), а 25 числа обыграл «Торонто» (2:1).
«Нью-Йорк Сити»
Команда выступает очень нестабильно, и каждая неудача влияет на ее положение в турнирной таблице. Сейчас «Нью-Йорк Сити» идет на восьмом месте с 24 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Победа позволила бы гостям сократить отрыв до минимума и добавила бы уверенности в своих силах на следующие не менее важные поединки в рамках МЛС.
29 мая «Нью-Йорк Сити» крупно проиграл на своем поле «Хьюстон-Динамо» (0:3), а 25 числа одолел «Чикаго-Файр» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нэшвилл» – 1.78
- Ничья – 3.85
- Победит «Нью-Йорк Сити» – 4.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1
Статистика
- Девять из десяти последних матчей «Нью-Йорк Сити» завершились исходом «обе забьют»
- «Нэшвилл» одержал победы в семи из десяти последних поединках на своем стадионе
- Клубы обменялись двумя победами в четырех последних встречах между собой
Прогноз
Поставить на победу «Нэшвилла», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. «Нью-Йорк Сити» неприятно удивляет в последних поединках, а его соперник играет дома и обязан воспользоваться не самой лучшей формой гостей.