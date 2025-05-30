«Нэшвилл» – «Нью-Йорк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Нэшвилл» – «Нью-Йорк Сити», который состоится 31 мая 2025 года.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» не выпадает из лидерской тройки восточной конференции, но для этого команда старается регулярно побеждать. Сейчас коллектив идет на третьем месте с 28 баллами и опережает «Коламбус Крю» лишь по дополнительным показателям. Если хозяевам удастся обыграть крайне мотивированный «Нью-Йорк Сити», то возможно они смогут приблизиться к лидеру и точно не пропустят вперед конкурентов.

29 мая «Нэшвилл» на выезде поделил очки с «Коламбус Крю» (2:2), а 25 числа обыграл «Торонто» (2:1).

«Нью-Йорк Сити»

Команда выступает очень нестабильно, и каждая неудача влияет на ее положение в турнирной таблице. Сейчас «Нью-Йорк Сити» идет на восьмом месте с 24 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Победа позволила бы гостям сократить отрыв до минимума и добавила бы уверенности в своих силах на следующие не менее важные поединки в рамках МЛС .

29 мая «Нью-Йорк Сити» крупно проиграл на своем поле «Хьюстон-Динамо» (0:3), а 25 числа одолел «Чикаго-Файр» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нэшвилл» – 1.78

Ничья – 3.85

Победит «Нью-Йорк Сити» – 4.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Нью-Йорк Сити» завершились исходом «обе забьют»

«Нэшвилл» одержал победы в семи из десяти последних поединках на своем стадионе

Клубы обменялись двумя победами в четырех последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Нэшвилла», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. «Нью-Йорк Сити» неприятно удивляет в последних поединках, а его соперник играет дома и обязан воспользоваться не самой лучшей формой гостей.