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«Наполи» продлил контракт с 33-летним защитником Жуаном

вчера, 18:34

«Наполи» продлил контракт с защитником Жуаном до лета 2026 года. Договор включал опцию автоматического продления на ещё один сезон.

Бразилец выступает за «Наполи» с 2021 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и одна результативная передача.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:43
Для подмены сойдёт.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:42
За сколько лет??? Речь про текущий сезон.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:37, ред.
Не густо 15 матчей за столько лет ☝️😜
Видать классно шлифовал скамейку.
Гость
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