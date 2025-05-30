«Наполи» продлил контракт с 33-летним защитником Жуаном

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вчера, 18:34

«Наполи» продлил контракт с защитником Жуаном до лета 2026 года. Договор включал опцию автоматического продления на ещё один сезон.

Бразилец выступает за «Наполи» с 2021 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и одна результативная передача.