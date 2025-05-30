«Ахмат» — «Урал». Прогноз на матч РПЛ. (31.05.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ахмат». Поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Урала» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.
Форма команд
«Ахмат» в первом стыковом матче проиграл своему оппоненту (1:2). В РПЛ старался удержаться в РПЛ, но выступал довольно слабо, и поэтому очутился на 14 месте, с заработанными 25 очками. Команда также выступала в Кубке России Путь регионов, где, дойдя до 1/4, проиграла «Динамо» Москва. Два последних матча «Ахмата» до стыков, завершились ничьёй с «Динамо» Махачкала (1:1), и поражением от «Зенита» (0:3).
«Урал» на удивление всем обыграл «Ахмат» в первом матче (2:1). В ФНЛ вышел на четвертое место, с заработанными 59 очками. От лидера сезона его отделяют десять очков. Команда выступала в Кубке России Путь регионов, где, дойдя до 1/4, проиграла «Спартаку» (0:3). Две последние игры «Урала» в ФНЛ завершились победами над «Тюменью» (2:1), и «СКА- Хабаровском» (3:1).
Информация для ставок
- «Урал» выиграл четыре последние встречи
- «Ахмат» не может выиграть на протяжении восьми матчей
- «Ахмат» не проиграл семь последних домашних матчей
Прогноз
Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.