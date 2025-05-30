«Ахмат» — «Урал». Прогноз на матч РПЛ. (31.05.2025)

1748610299

вчера, 16:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ахмат». Поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Урала» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Ахмат» в первом стыковом матче проиграл своему оппоненту (1:2). В РПЛ старался удержаться в РПЛ , но выступал довольно слабо, и поэтому очутился на 14 месте, с заработанными 25 очками. Команда также выступала в Кубке России Путь регионов, где, дойдя до 1/4, проиграла «Динамо» Москва. Два последних матча «Ахмата» до стыков, завершились ничьёй с «Динамо» Махачкала (1:1), и поражением от «Зенита» (0:3).

«Урал» на удивление всем обыграл «Ахмат» в первом матче (2:1). В ФНЛ вышел на четвертое место, с заработанными 59 очками. От лидера сезона его отделяют десять очков. Команда выступала в Кубке России Путь регионов, где, дойдя до 1/4, проиграла «Спартаку» (0:3). Две последние игры «Урала» в ФНЛ завершились победами над «Тюменью» (2:1), и « СКА - Хабаровском» (3:1).

Информация для ставок

«Урал» выиграл четыре последние встречи

«Ахмат» не может выиграть на протяжении восьми матчей

«Ахмат» не проиграл семь последних домашних матчей

Прогноз

Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.