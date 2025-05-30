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«Химки» распустили вторую команду

вчера, 16:29

После невыдачи лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге «Химки» объявили о роспуске второй команды.

В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок‑2», как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно. «Красно‑чёрные» снимаются с соревнований под эгидой Второй лиги Б. Завтрашний матч против липецкого «Металлурга», как и последующие календарные игры «Химок‑2», отменён. Работа по оптимизации процессов, связанных с нынешней ситуацией в ФК «Химки», продолжается. О дальнейших её этапах сообщим дополнительно.

Подмосковные «Химки» по итогам прошедшего сезона заняли 12‑е место в чемпионате России. На прошлой неделе стало известно, что клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Есть информация, что и основная команда будет расформирована.

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Все комментарии
rwaxkt496cs2
rwaxkt496cs2
вчера в 18:51
Похоже они все распустятся
35en5yn2zn73
35en5yn2zn73
вчера в 17:56
И первую команду распустят...
wt92957jahm8
wt92957jahm8
вчера в 17:23
Спартак прекратил финансировать, вот и результат.
drug01
drug01
вчера в 16:57
Правильно надо экономить деньги
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
Видно туда же куда и Тамбов (перед сезоном сменили эмблему клуба потратились в конце сезона прекратили существование) в сторону Небесной Лиги
lotsman
lotsman
вчера в 16:41
Футбол в Химках умер совсем?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:38
Всё... Химок не будет.
Жаль...
Куда смотрели перед сезоном?
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