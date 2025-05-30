«Химки» распустили вторую команду

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вчера, 16:29

После невыдачи лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге «Химки» объявили о роспуске второй команды.

В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок‑2», как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно. «Красно‑чёрные» снимаются с соревнований под эгидой Второй лиги Б. Завтрашний матч против липецкого «Металлурга», как и последующие календарные игры «Химок‑2», отменён. Работа по оптимизации процессов, связанных с нынешней ситуацией в ФК «Химки», продолжается. О дальнейших её этапах сообщим дополнительно.