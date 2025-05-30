Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Генсек РФС объяснил процесс выбора команды, которая займёт место «Химок»

вчера, 21:38

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что выбор команды, которая займет место «Химок» в следующем сезоне РПЛ, будет зависеть от решения о формате и количестве участников чемпионата в сезоне-2025/26.

Сама по себе ситуация неполучения лицензии клубом РПЛ, который сохранил по спортивному принципу право на участие в следующем сезоне, экстраординарная. Регламент содержит четкий ответ: если одна команда не получила лицензию на выступление в РПЛ, если она не попадает в стыки и в число выбывших команд, то вопрос решается с учетом позиции РПЛ и Первой лиги на исполкоме РФС. Сначала решается вопрос о количестве участников: 15 или 16 команд. В зависимости от решения этого вопроса определяется, какая команда допускается к следующему сезону, а предпочтение при прочих равных отдается клубам РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Митрофанов: «„Химки“ не показали динамику погашения задолженности до нуля»
Вчера, 19:28
На ближайшем исполкоме РФС будет решение о замене «Химок» на другой клуб
28 мая
ОфициальноРФС вынес решение по вопросу лицензирования «Химок»
28 мая
Официально«Химки» подали апелляцию в РФС по делу о невыдаче лицензии
27 мая
«Химки» подадут апелляцию в связи с невыдачей лицензии
25 мая
Официально«Химки» и «Черноморец» не получили лицензию для участия в РПЛ
24 мая
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:18
"Сначала решается вопрос о количестве участников: 15 или 16 команд."

Что, и такую фигню на отдельном заседании обсудят? Т.е. могут быть и 15 команд, с одной отдыхающей в каждом туре? Ясно, что это несерьёзное решение. Стало быть, тянут время и ждут, как закончатся стыки, шобы протащить какую надо команду. А если по уму, то должны быть заранее заготовлены регламенты на все случаи жизни. А не сидеть в пыльных кабинетах по окончании сезона и выбирать из 2-3 команд счастливчика.
И почему преимущество отдают одной из слабейших команд РПЛ вместо сильнейшей из пердива? Короче, недоработок хватает, только будут ли думать над ними, вопрос...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:10
Опять непонятная ситуация в пользу РФС...
Почему нельзя четко прописать, например. "В случае выбывания команды РПЛ, по причине отсутствия лицензии, её место занимает команда занявшая (такое то место), в случае отказа вышеуказанной команды право играть в РПЛ переходит к команде...."
Почему всё отдается на какое то решение, зачем консилиум? В конце концов это же не Кесарево сечение собираются делать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 