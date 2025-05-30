Генсек РФС объяснил процесс выбора команды, которая займёт место «Химок»

Генеральный секретарь РФС сообщил, что выбор команды, которая займет место «Химок» в следующем сезоне РПЛ , будет зависеть от решения о формате и количестве участников чемпионата в сезоне-2025/26.

Сама по себе ситуация неполучения лицензии клубом РПЛ , который сохранил по спортивному принципу право на участие в следующем сезоне, экстраординарная. Регламент содержит четкий ответ: если одна команда не получила лицензию на выступление в РПЛ , если она не попадает в стыки и в число выбывших команд, то вопрос решается с учетом позиции РПЛ и Первой лиги на исполкоме РФС . Сначала решается вопрос о количестве участников: 15 или 16 команд. В зависимости от решения этого вопроса определяется, какая команда допускается к следующему сезону, а предпочтение при прочих равных отдается клубам РПЛ .