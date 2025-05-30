Генсек РФС объяснил процесс выбора команды, которая займёт место «Химок»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что выбор команды, которая займет место «Химок» в следующем сезоне РПЛ, будет зависеть от решения о формате и количестве участников чемпионата в сезоне-2025/26.
Сама по себе ситуация неполучения лицензии клубом РПЛ, который сохранил по спортивному принципу право на участие в следующем сезоне, экстраординарная. Регламент содержит четкий ответ: если одна команда не получила лицензию на выступление в РПЛ, если она не попадает в стыки и в число выбывших команд, то вопрос решается с учетом позиции РПЛ и Первой лиги на исполкоме РФС. Сначала решается вопрос о количестве участников: 15 или 16 команд. В зависимости от решения этого вопроса определяется, какая команда допускается к следующему сезону, а предпочтение при прочих равных отдается клубам РПЛ.
Что, и такую фигню на отдельном заседании обсудят? Т.е. могут быть и 15 команд, с одной отдыхающей в каждом туре? Ясно, что это несерьёзное решение. Стало быть, тянут время и ждут, как закончатся стыки, шобы протащить какую надо команду. А если по уму, то должны быть заранее заготовлены регламенты на все случаи жизни. А не сидеть в пыльных кабинетах по окончании сезона и выбирать из 2-3 команд счастливчика.
И почему преимущество отдают одной из слабейших команд РПЛ вместо сильнейшей из пердива? Короче, недоработок хватает, только будут ли думать над ними, вопрос...
Что, и такую фигню на отдельном заседании обсудят? Т.е. могут быть и 15 команд, с одной отдыхающей в каждом туре? Ясно, что это несерьёзное решение. Стало быть, тянут время и ждут, как закончатся стыки, шобы протащить какую надо команду. А если по уму, то должны быть заранее заготовлены регламенты на все случаи жизни. А не сидеть в пыльных кабинетах по окончании сезона и выбирать из 2-3 команд счастливчика.
И почему преимущество отдают одной из слабейших команд РПЛ вместо сильнейшей из пердива? Короче, недоработок хватает, только будут ли думать над ними, вопрос...
Почему нельзя четко прописать, например. "В случае выбывания команды РПЛ, по причине отсутствия лицензии, её место занимает команда занявшая (такое то место), в случае отказа вышеуказанной команды право играть в РПЛ переходит к команде...."
Почему всё отдается на какое то решение, зачем консилиум? В конце концов это же не Кесарево сечение собираются делать...
Почему нельзя четко прописать, например. "В случае выбывания команды РПЛ, по причине отсутствия лицензии, её место занимает команда занявшая (такое то место), в случае отказа вышеуказанной команды право играть в РПЛ переходит к команде...."
Почему всё отдается на какое то решение, зачем консилиум? В конце концов это же не Кесарево сечение собираются делать...