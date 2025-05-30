Маркиньос в отпуске вернулся в родную фавелу

Бразильский игрок «Спартака» Маркиньос во время отпуска приехал в свою родную страну и посетил фавелу, в которой жил в детстве.
В телеграм-канале «Спартака» сказано следующее:
Маркиньос в отпуске вернулся в фавелу в Бразилии, где вырос и жил 15 лет назад. Втроём с двумя братьями он спал в маленькой комнате, в которой уже никто не живет. В межсезонье он часто навещает эти места и показывает их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас.
За московский клуб игрок провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 12 голевых передач.
ПОЧЕМУ?
Прошу пояснить.
P.S. Всяк ВИДИТ в тексте тот смысл, который ХОЧЕТ ВИДЕТЬ. )
ПОЧЕМУ?
Прошу пояснить.
P.S. Всяк ВИДИТ в тексте тот смысл, который ХОЧЕТ ВИДЕТЬ. )