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Маркиньос в отпуске вернулся в родную фавелу

вчера, 15:27

Бразильский игрок «Спартака» Маркиньос во время отпуска приехал в свою родную страну и посетил фавелу, в которой жил в детстве.

Маркиньос в отпуске вернулся в родную фавелу

Маркиньос в отпуске вернулся в родную фавелу

В телеграм-канале «Спартака» сказано следующее:

Маркиньос в отпуске вернулся в фавелу в Бразилии, где вырос и жил 15 лет назад. Втроём с двумя братьями он спал в маленькой комнате, в которой уже никто не живет. В межсезонье он часто навещает эти места и показывает их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас.

За московский клуб игрок провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 12 голевых передач.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 22:11
"Мне кажется, сказанное Вами не к месту."


ПОЧЕМУ?
Прошу пояснить.

P.S. Всяк ВИДИТ в тексте тот смысл, который ХОЧЕТ ВИДЕТЬ. )
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:42
Мне кажется, сказанное Вами не к месту.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:49
Марки красава! Лучший в сезоне у нас однозначно. Подписал контракт-получил деньги-пашет как проклятый. Я уже лет 15 такой самоотдачи не помню. Только Промес может еще. По духу по злобной настырности на 100% нам подходит. Надеюсь задержится надолго у нас.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:40
Он знает цену хлеба ...это не наши избалованные недоросли...
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:26
Фотографии репортажи с Кубы напоминают о "житье-бытье" аборигенов Острова Свободы.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:26
Сейчас для него это экзотика... миллионер из трущоб...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:26
Многие известные бразильские бойцы ММА одеваются также. Вообще Бразилия одна из самых неприхотливых стран в плане нарядов. Шлёпки, шорты, майка или футболка, да панама какая-нибудь, если боишься, что голову напечёт.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:18, ред.
Для кого наряжаться, посещая фавелы??? Что бы подвергнуться ограблению??? Дать кому-то там повод злиться и завидовать???
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:11
Сразу даже и не скажешь, что этот игрок так много стоит. Я лучше одеваюсь.)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:55
Просыхает после стирки. В фавелах ведь прачечных нету...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:34, ред.
Прикольно Лукойл на лестнице лежит! Алекперову не понравится))
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