Маркиньос в отпуске вернулся в родную фавелу

Бразильский игрок «Спартака» во время отпуска приехал в свою родную страну и посетил фавелу, в которой жил в детстве.

В телеграм-канале «Спартака» сказано следующее:

Маркиньос в отпуске вернулся в фавелу в Бразилии, где вырос и жил 15 лет назад. Втроём с двумя братьями он спал в маленькой комнате, в которой уже никто не живет. В межсезонье он часто навещает эти места и показывает их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас.