Фримпонг перешёл в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» объявил о приобретении защитника «Байера» Джереми Фримпонга.
Английский клуб активировал опцию выкупа 24-летнего игрока за 35 млн евро. Нидерландец подписал долгосрочный контракт.
«Ливерпуль» объявил о приобретении защитника «Байера» Джереми Фримпонга.
Английский клуб активировал опцию выкупа 24-летнего игрока за 35 млн евро. Нидерландец подписал долгосрочный контракт.
35 млн за такого игрока вообще копейки.
и как Объявили))) ждали не Вирца, а ухода Трента окончательного, чтобы перебить инфоповод.
Слот получает хорошего крайнего атакующего защитника, но Ливерпулю больше бы подошел игрок обороны, который силен именно в обороне.
35 млн за такого игрока вообще копейки.
и как Объявили))) ждали не Вирца, а ухода Трента окончательного, чтобы перебить инфоповод.
Слот получает хорошего крайнего атакующего защитника, но Ливерпулю больше бы подошел игрок обороны, который силен именно в обороне.