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Фримпонг перешёл в «Ливерпуль»

вчера, 19:20

«Ливерпуль» объявил о приобретении защитника «Байера» Джереми Фримпонга.

Английский клуб активировал опцию выкупа 24-летнего игрока за 35 млн евро. Нидерландец подписал долгосрочный контракт.

Фримпонг перешёл в «Ливерпуль»

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:02
Интересно, как себя в Англии покажет. Играть в БЛ и играть в АПЛ разные вещи.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:43
Голландцев всё прибывает. Ещё бы нормальную замену Фирмино и в центр подобие Родри, было бы совсем хорошо. Но нужен ещё защитник, да и в принципе на такой длинный сезон 2 состава более менее полноценных не помешает
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:35
Малыш Фримпонг в обойме, остались малыши Вирц и Керкеж. ))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:29, ред.
Очень дешево и сердито. Классно урвали такого классного игрока!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:53
шикарная новость!
35 млн за такого игрока вообще копейки.
и как Объявили))) ждали не Вирца, а ухода Трента окончательного, чтобы перебить инфоповод.
Слот получает хорошего крайнего атакующего защитника, но Ливерпулю больше бы подошел игрок обороны, который силен именно в обороне.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:33
Ну прямолинейный бегунок фланговый.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 20:29
Ливерпуль умеет покупать, да и Титулы говорят о своём, куда идти а от кого бежать
YNWA
YNWA
вчера в 19:48
Топовый футболист, за не большие деньги!
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:47
Приветствую Саркис! Уж в подключении к атакам несомненно!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:37
Молодцы ливерпкльцы, урвали толкового игрока всего лишь за 35 млн €. Думаю Джереми легко заменит ТАА
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:22
Удачи игроку в новом клубе. Удачи клубу с новым игроком.
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