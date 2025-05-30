«Пари Сен-Жермен» – «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (31.05.2025)

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вчера, 21:30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу ПСЖ в основное время можно поставить по коэффициенту 2.25, а на успех «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.5. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

ПСЖ провел во Франции типичный сезон, снова все выиграл без особой конкуренции. Команда заработала 84 очка, в то время как второе место заполучило всего 65. В полуфинале Лиги Чемпионов ПСЖ обыграл «Арсенал» (3:1). Два последних матча ПСЖ завершились победами над «Осером» (3:1), и «Реймсом» (3:0)

«Интер» провёл отличный сезон в итальянском чемпионате, но ему не хватило всего одного очка для первого места. В полуфинале был грандиозный матч против «Барселоны», который завершился с общим счётом (7:6). Две последние встречи «Интера» завершились ничьей с «Лацио» (2:2), и победой над «Комо» (2:0)

Информация для ставок

ПСЖ выиграл четыре последние игры

выиграл четыре последние игры «Интер» не проигрывает на протяжении шести матчей

Последняя встреча команд завершилась победой «Интера» (2:1)

Прогноз

Матч будет очень напряженный, и команды будут играть максимально осторожно. Советуем сделать прогноз на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.