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«Пари Сен-Жермен» – «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (31.05.2025)

вчера, 21:30
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу ПСЖ в основное время можно поставить по коэффициенту 2.25, а на успех «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.5. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.17 3.56 3.58
Pari 2.25 3.40 3.45
Winline 2.25 3.45 3.50

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

ПСЖ провел во Франции типичный сезон, снова все выиграл без особой конкуренции. Команда заработала 84 очка, в то время как второе место заполучило всего 65. В полуфинале Лиги Чемпионов ПСЖ обыграл «Арсенал» (3:1). Два последних матча ПСЖ завершились победами над «Осером» (3:1), и «Реймсом» (3:0)

«Интер» провёл отличный сезон в итальянском чемпионате, но ему не хватило всего одного очка для первого места. В полуфинале был грандиозный матч против «Барселоны», который завершился с общим счётом (7:6). Две последние встречи «Интера» завершились ничьей с «Лацио» (2:2), и победой над «Комо» (2:0)

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл четыре последние игры
  • «Интер» не проигрывает на протяжении шести матчей
  • Последняя встреча команд завершилась победой «Интера» (2:1)

Прогноз

Матч будет очень напряженный, и команды будут играть максимально осторожно. Советуем сделать прогноз на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.00 1.35 2.04 1.80 1.58 2.26
Pari 2.00 1.83
Winline 2.75 1.43 1.92 1.92 1.51 2.51
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:57
Предположу , что матч будет напряжённым и жду обмен голами - ОЗ.
Гость
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