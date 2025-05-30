«Порту» проявляет интерес к Сперцяну

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов «Порту».
«Драконы» намерены укрепить позицию атакующего полузащитника в летнее трансферное окно и рассматривают хавбека «быков» как подходящего кандидата.
Ранее сообщалось, что один из клубов чемпионата Португалии проявляет интерес к Сперцяну.
Вийера,Эванилсон,Галено,Гонсалез,Отавио и Витинья за последние 2 сезона были проданы за 282 млн евро....
Вийера,Эванилсон,Галено,Гонсалез,Отавио и Витинья за последние 2 сезона были проданы за 282 млн евро....