Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Порту» проявляет интерес к Сперцяну

вчера, 22:16

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов «Порту».

«Драконы» намерены укрепить позицию атакующего полузащитника в летнее трансферное окно и рассматривают хавбека «быков» как подходящего кандидата.

Ранее сообщалось, что один из клубов чемпионата Португалии проявляет интерес к Сперцяну.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Црвена Звезда» предложила 2 млн евро за Тикнизяна
Вчера, 18:41
СлухиЗа Осипенко заплатят 1,5 млн евро
Вчера, 11:35
СлухиМедведев — о том, что Глушенков может уйти: «Это провокационные слухи»
Вчера, 11:31
СлухиОсипенко склоняется к переходу в «Динамо»
Вчера, 11:14
СлухиГлушенков хочет уйти из «Зенита»
Вчера, 09:53
Слухи«Лидс» не подпишет Сперцяна
29 мая
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
сегодня в 00:25
20 млн для Порту не большая сумма.....
Вийера,Эванилсон,Галено,Гонсалез,Отавио и Витинья за последние 2 сезона были проданы за 282 млн евро....
57akrydkzaab
57akrydkzaab
сегодня в 00:03
Мало верится в такой факт.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:18
Не очень вериться в то что Португальские клубы которые как известно любят зарабатывать деньги на трансферах - готовы потратить указанную цену с "маркета"
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 