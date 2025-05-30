«Порту» проявляет интерес к Сперцяну

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вчера, 22:16

Капитан «Краснодара» попал в сферу интересов «Порту».

«Драконы» намерены укрепить позицию атакующего полузащитника в летнее трансферное окно и рассматривают хавбека «быков» как подходящего кандидата.

Ранее сообщалось, что один из клубов чемпионата Португалии проявляет интерес к Сперцяну.