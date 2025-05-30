«Сан-Диего» – «Остин ФК»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Сан-Диего» – «Остин ФК», который состоится 1 июня 2025 года.
«Сан-Диего»
Команда отлично стартовала в новом сезоне и сейчас идет в группе лидеров западной конференции. «Сан-Диего» размещается на второй строчке с 27 баллами и опережает «Миннесоту» только по дополнительным характеристикам. В матче с «Остин ФК» хозяева рассчитывают на победу и постараются добиться ее, несмотря на то, что соперник борется за место в плей-офф и также сильно нуждается в баллах.
29 мая «Сан-Диего» проиграл на выезде «Сиэтл Саундерс» (0:1), а 24 числа на своем поле одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1).
«Остин ФК»
«Остин ФК» не может похвалиться похожими результатами, как у соперника, но в каждой игре сражается за баллы до последней минуты. Сейчас команда занимает 10 место с 20 баллами и уступает «Хьюстон-Динамо» только за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Любые набранные на выезде очки против одного из лидеров МЛС будут для гостей положительным результатом.
29 мая «Остин ФК» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (1:1), а 25 мая с тем же счетом завершил поединок с «Миннесотой» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сан-Диего» – 1.7
- Ничья – 4
- Победит «Остин ФК» – 4.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.73
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1
Статистика
- «Сан-Диего» выиграл четыре из шести последних поединков в МЛС
- Восемь из десяти выездных матчей «Остин ФК» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- В единственной встрече между клубами сильнее на своем поле оказался «Остин Фк»
Прогноз
Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. «Сан-Диего» на данный момент выглядит лучше своего соперника и вполне способен взять реванш за единственное поражение в отношениях с «Остин ФК», которые только начинаются.