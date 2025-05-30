«Сан-Диего» – «Остин ФК»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Сан-Диего» – «Остин ФК », который состоится 1 июня 2025 года.

«Сан-Диего»

Команда отлично стартовала в новом сезоне и сейчас идет в группе лидеров западной конференции. «Сан-Диего» размещается на второй строчке с 27 баллами и опережает «Миннесоту» только по дополнительным характеристикам. В матче с «Остин ФК » хозяева рассчитывают на победу и постараются добиться ее, несмотря на то, что соперник борется за место в плей-офф и также сильно нуждается в баллах.

29 мая «Сан-Диего» проиграл на выезде «Сиэтл Саундерс» (0:1), а 24 числа на своем поле одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1).

«Остин ФК »

«Остин ФК » не может похвалиться похожими результатами, как у соперника, но в каждой игре сражается за баллы до последней минуты. Сейчас команда занимает 10 место с 20 баллами и уступает «Хьюстон-Динамо» только за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Любые набранные на выезде очки против одного из лидеров МЛС будут для гостей положительным результатом.

29 мая «Остин ФК » сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (1:1), а 25 мая с тем же счетом завершил поединок с «Миннесотой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Диего» – 1.7

Ничья – 4

Победит «Остин ФК » – 4.7

» – 4.7 Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Сан-Диего» выиграл четыре из шести последних поединков в МЛС

Восемь из десяти выездных матчей «Остин ФК » завершились тоталом меньше 2.5 мячей

» завершились тоталом меньше 2.5 мячей В единственной встрече между клубами сильнее на своем поле оказался «Остин Фк»

Прогноз