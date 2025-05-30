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Митрофанов: «„Химки“ не показали динамику погашения задолженности до нуля»

вчера, 19:28

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о трудностях, с которыми столкнулись «Химки» при получении лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.

У «Химок» имелась просроченная кредиторская задолженность перед футбольными организациями, значительная по сумме — около 50 % сезонного бюджета. РФС ориентировался на данные на 28 февраля 2025 года. С тех пор и до заседания лицензирующей комиссии 24 мая «Химки» не показали динамики погашения задолженности до нуля. Если бы задолженность была полностью погашена, это дало бы основание для положительного решения по лицензированию.

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