Митрофанов: «„Химки“ не показали динамику погашения задолженности до нуля»

Генеральный секретарь РФС сообщил о трудностях, с которыми столкнулись «Химки» при получении лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ .

У «Химок» имелась просроченная кредиторская задолженность перед футбольными организациями, значительная по сумме — около 50 % сезонного бюджета. РФС ориентировался на данные на 28 февраля 2025 года. С тех пор и до заседания лицензирующей комиссии 24 мая «Химки» не показали динамики погашения задолженности до нуля. Если бы задолженность была полностью погашена, это дало бы основание для положительного решения по лицензированию.