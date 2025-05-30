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Фримпонг: «Я рад быть в „Ливерпуле“. Спасибо вам, что приняли меня»

вчера, 19:48

Защитник Джереми Фримпонг прокомментировал свой переход в «Ливерпуль».

Всё прошло довольно гладко: «Ливерпуль» выразил интерес, и я сказал агентам: «Просто сделайте это». Дорогие фанаты «Ливерпуля», я собираюсь отдать все силы и надеюсь, что вместе мы сможем выигрывать, праздновать и достигать успехов. Я рад быть здесь и благодарен вам за такую тёплую встречу. Я не подведу вас и постараюсь дать ту энергию, которую вы ждёте.

Я несколько раз общался с тренером, и он очень оптимистично настроен. Он говорит, что я могу привнести много энергии и такие качества, как скорость. Когда тренер хорошо отзывается о тебе, это добавляет уверенности.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:54
Будь рад Ливерпулю в себе, а не себе в Ливерпуле.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:11
Значит ему нравится в Ливерпуле !
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