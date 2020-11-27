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Баринов: «Активнее всего мной интересуются в Германии, но мечта — Англия»

сегодня, 04:22

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что им интересуются европейские клубы.

Летом были предложения из Европы, с агентом напрямую выходили на связь – приезжали, обсуждали. Травма сыграла большую роль, но и сейчас связь поддерживается с теми, кто интересовался. Думаю, в будущем всё получится. Активнее всего интересуются в Германии, но мечта – Англия. Там все кусаются друг с другом (улыбается). Но, честно, даже не задумываясь, поеду в Германию или Италию. Англия – самая высокая планка!

Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но я не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдёшь в серьёзный клуб. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать – будем обсуждать.

Баринов также поделился мнением о выступлении своей команды в Лиге чемпионов.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:24
Замашки наполеоновские. Надо еще восстановиться будет.
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