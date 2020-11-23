Кононов: «„Спартаку“ предлагали Эджуке, но я выбрал Ларссона»

Бывший главный тренер «Спартака» заявил, что красно-белые могли подписать нападающего , ныне выступающего за ЦСКА .

Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я всё же выбрал Джордана вместо Эджуке.