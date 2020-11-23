Кононов: «„Спартаку“ предлагали Эджуке, но я выбрал Ларссона»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые могли подписать нападающего Чидеру Эджуке, ныне выступающего за ЦСКА.
Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я всё же выбрал Джордана вместо Эджуке.
Кононов тренировал «Спартак» с 2018 по 2019 год.
Недавно Эджуке был назван главным дриблером текущего розыгрыша Лиги Европы.
А заиграл Ларссон у Тедеско, о чём я написал - внимательнее нужно читать )))
Кононов ставил его на фланг, где Ларссон попросту терялся, а вот немец сразу отрядил шведа в атаку - как итог, посыпались голы с передачами.
А заиграл Ларссон у Тедеско, о чём я написал - внимательнее нужно читать )))
Кононов ставил его на фланг, где Ларссон попросту терялся, а вот немец сразу отрядил шведа в атаку - как итог, посыпались голы с передачами.
Версия Мирзова 2.0, бежит, обводит, но не понимает зачем...
Версия Мирзова 2.0, бежит, обводит, но не понимает зачем...
А от Эджуке сами кони плюются )))
Другой вопрос, почему Кононов притащил в Спартак Мирзова???
А от Эджуке сами кони плюются )))
Другой вопрос, почему Кононов притащил в Спартак Мирзова???