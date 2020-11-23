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Кононов: «„Спартаку“ предлагали Эджуке, но я выбрал Ларссона»

сегодня, 17:13

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые могли подписать нападающего Чидеру Эджуке, ныне выступающего за ЦСКА.

Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я всё же выбрал Джордана вместо Эджуке.

Кононов тренировал «Спартак» с 2018 по 2019 год.

Недавно Эджуке был назван главным дриблером текущего розыгрыша Лиги Европы.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:45
Пока возможно и да, и то не во всех компонентах, но через полгода, к лету тренера нигерийца поднатаскают, обучат и увидишь качественный рывок вперед.
112910415
112910415
сегодня в 19:33
Ларссон-то получше будет
GSV
GSV ответ Over 9000 (раскрыть)
сегодня в 19:31
Обоснуешь?
Over 9000
Over 9000
сегодня в 19:18
ларсон днище даже по сравнению с сигурдссоном, не то что с эджуке
VV V
VV V
сегодня в 19:03
Разве пиджак имел свой голос в Спартаке ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:55
А в следующем матче ,когда Айртон пропускает из-за 4-х жёлтых ,и Мирзов сгодился бы ! Ну не Оганесяна же ставить ! Видели мы это "чудо" в кубковом матче . Ни дай Бог каждому !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:45
чем больше проходит времени тем острее воспоминания становятся))) но думается фантазий в них становится безмерно много))
makkie
makkie ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 18:28
Осталось убрать дурацкий и несчастливый пучок с головы - а то три матча с ним провёл, ноль голов и ноль передач. Непорядок!)
d_fincher
d_fincher ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:20
смешно. Ларссон настолько лучше Энджуке, что и говорить не о чем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:12
Скоро локти будете кусать,что Энжуке не взяли!
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 18:12
хорошая новость - Кононов живой! плохая новость для СМ - Эджуке поинтересней Ларссона будет. у нигерийца классный дриблинг! уверен уже весной Эджуке адаптируется и не раз порадует русский футбол
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 17:57
Глупо вообще сравнивать Ларссона и этого кривоногого, крашенного пляжника
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:56
Ну с тренером игрока должны были согласовать, думаю - согласовали.

А заиграл Ларссон у Тедеско, о чём я написал - внимательнее нужно читать )))
Кононов ставил его на фланг, где Ларссон попросту терялся, а вот немец сразу отрядил шведа в атаку - как итог, посыпались голы с передачами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:50
А разве не Зарема привела себе бой-френда? А ты сравнивал по срокам когда Ларссон заиграл через сколько времени после приезда? Мне помнится далеко не сразу, как и Понсе. Не так ли?
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 17:47
Не знаю какой из Эджуке дриблёр, но бестолковый он точно !
Версия Мирзова 2.0, бежит, обводит, но не понимает зачем...
Андрей Мaксимeнко
Андрей Мaксимeнко ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 17:41
То то Ларссон уже закончил, однако благодаря игре за Спартак заслужил вызов в сборную Швеции... А Шведы всегда крепкой командой были... не даром в дивизионе А играют...
makkie
makkie
сегодня в 17:41
Ларссон при Тедеско большую пользу приносит.
А от Эджуке сами кони плюются )))

Другой вопрос, почему Кононов притащил в Спартак Мирзова???
Андрей Мaксимeнко
Андрей Мaксимeнко
сегодня в 17:39
Ещё бы заместо Бакаева , нового Алекса бы выбрал... и может и не уволили б...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:38
Повезло Эджуке, а то мог бы уже и карьеру закончить
Андрей Мaксимeнко
Андрей Мaксимeнко
сегодня в 17:38
И правильно сделал, Ларссон гораздо лучше и более командный игрок... Эджуке как Мирзов... одного уже хватило...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:36
И правильно сделали.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 17:32
зениту предлагали месси и роналду,а выбрали цыгана и малкама))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:28
Все стараются навредить федуну из-за его жадности.
berda2003
berda2003
сегодня в 17:26
ну, вот, а тебя не выбрали...
Сп62
Сп62
сегодня в 17:20
А на двоих, видимо, денег не хватило.
beefs
beefs
сегодня в 17:14
он имел на это право...
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