ЦСКА прекратил переговоры с Мусой. Стороны не сошлись по зарплате

ЦСКА прекратил переговоры с экс-нападающим клуба Ахмедом Мусой.
По информации источника, сторонам не удалось сойтись в финансовых условиях соглашения из-за неготовности «армейцев» платить обозначенную представителями нигерийца зарплату.
Отмечается, что сам Муса хотел вернуться в московский клуб и продолжить карьеру в России, однако ЦСКА не рассматривал всерьёз кандидатуру нападающего, проведя лишь предварительные вялотекущие переговоры.
Недавно сообщалось, что Муса может продолжить карьеру в Сербии.
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Логично что Гинер столько денег не насыпет. А где-нибудь в Турции - запросто!
Логично что Гинер столько денег не насыпет. А где-нибудь в Турции - запросто!