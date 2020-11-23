ЦСКА прекратил переговоры с Мусой. Стороны не сошлись по зарплате

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вчера, 21:13

ЦСКА прекратил переговоры с экс-нападающим клуба .

По информации источника, сторонам не удалось сойтись в финансовых условиях соглашения из-за неготовности «армейцев» платить обозначенную представителями нигерийца зарплату.

Отмечается, что сам Муса хотел вернуться в московский клуб и продолжить карьеру в России, однако ЦСКА не рассматривал всерьёз кандидатуру нападающего, проведя лишь предварительные вялотекущие переговоры.

Недавно сообщалось, что Муса может продолжить карьеру в Сербии.