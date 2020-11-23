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ЦСКА прекратил переговоры с Мусой. Стороны не сошлись по зарплате

вчера, 21:13

ЦСКА прекратил переговоры с экс-нападающим клуба Ахмедом Мусой.

По информации источника, сторонам не удалось сойтись в финансовых условиях соглашения из-за неготовности «армейцев» платить обозначенную представителями нигерийца зарплату.

Отмечается, что сам Муса хотел вернуться в московский клуб и продолжить карьеру в России, однако ЦСКА не рассматривал всерьёз кандидатуру нападающего, проведя лишь предварительные вялотекущие переговоры.

Недавно сообщалось, что Муса может продолжить карьеру в Сербии.

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Все комментарии
Ismet FCSM
Ismet FCSM
сегодня в 03:11
Хахахаха гинер жмот
Свиновод
Свиновод
сегодня в 02:07
Пора приглашать Кокорина.
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 00:35
А я так и думал,что много запросят.Если уж покупать дорого ,то хорошего взрослого опрника.Злого,резкого,жесткого.Такого как Верблум или еще раньше Рахимич.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:05
Обломались агентишки Мусы....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
вчера в 23:39
Уважаемый, если ты интересуешься футболом, то должен знать, что в Аравию уезжают не в футбол играть , а деньги срубать. А если человек срубает деньги два года подряд , а в футбол при этом не играет ( уровень соответствующий), то качество его как футболиста падает иногда до нуля. Убедил?
Dima salev
Dima salev
вчера в 23:24
У ЦСКА какая то проклятие все продание игроки затухнять сразу. Мусса, Думбия, Красич, Вагнер и т.д
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:55
а ты откуда знаешь про его качество Ты его сам просматривал что ли?
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 22:20
Интересна цена вопроса и разница в ставках.
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:13
слишком мягко и дипломатично сказано))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:12
пусть эта отработанная муса едет в казахстан)))
Faustello
Faustello
вчера в 22:11
Я бы посмотрел Мусу и Эджуке одновременно на поле, это наверное веселое зрелище)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:09
Изначально говорил, что не будет Ахмеда у нас и все это больше для прессы и пиара.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 22:04
Эджуке моложе и перспективнее!
протон1
протон1
вчера в 22:02
О тренерском деле, сложной карьере и юношеском футболе. Курбан Бердыев
наберите в ютубе. казанцам советую. и рубину.
протон1
протон1
вчера в 22:01
хороший человек генадий орлов. добрый дядька
протон1
протон1
вчера в 22:00
в ютубе сморю курбана с генадием орловым ролик
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 21:58
Армейцам под ЛЕ сейчас бы таких, как Думбия и Вагнер в их "армейской" форме...
Анд-м
Анд-м
вчера в 21:51
Зажрался паренёк((
Владислав 122
Владислав 122 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 21:50
А почему бы и нет?!
Брулин
Брулин
вчера в 21:50
Да ничего удивительного! Он у арабов 12М в год получал по информации сми. В ЦСКА ни кто ему даже 2М не предложит, а аппетит то уже вырос, да и самомнение полюбому
Mi6
Mi6
вчера в 21:46
Купили же молодого бегунка Энжуке, зачем старый?
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:43
Ну на нет и суда нет!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:42
Все дело даже не в деньгах. Все дело в качестве покупаемого "товара". А это качество не на высоте.
valt134
valt134
вчера в 21:39
В спешном порядке обратно на Пальму!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:38
Нам и этих пока хватит.
makkie
makkie
вчера в 21:37
Ну если Муса в расцвете сил уехал в Саудовскую Аравию - понятное дело, что футбол его мало интересует сейчас.
Логично что Гинер столько денег не насыпет. А где-нибудь в Турции - запросто!
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 21:31
если к Эджуке добавить ещё и каплю Мусы , то ЦСКА как стакан лопнет от броуновского движения
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:28
Пусть на деревьях сбивает кокосы и бананы!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:26
бережливый клуб
протон1
протон1
вчера в 21:25
ну ту что сказать. не подошел.
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