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Бистрович: «Первый тайм ЦСКА провёл ниже своего уровня»

сегодня, 04:48
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий после поражения от загребского «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм мы провели довольно плохо, ниже своего уровня. Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке и заслуженно победил. Мой гол? В итоге он ничего не изменил. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся матча чемпионата.

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berda2003
berda2003
сегодня в 12:22
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 07:43
    Пытаюсь найти какое-то объяснение такому слабому и позорному выступлению наших клубов в европе и не могу, хуже и не представишь.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 07:07
    После выступлении ЦСКА, да и всех наших клубов в еврокубках, хочется спросить, а где тот уровень про который все говорят?
    Всё таки наверное ЦСКА первый тайм провёл на своём уровне!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 06:52
    у вас нет уровня))вас имели как вокзальных )))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 05:25
    Есть какая то общая проблема.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 04:51
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