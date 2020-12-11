Бистрович: «Первый тайм ЦСКА провёл ниже своего уровня»

Полузащитник ЦСКА дал комментарий после поражения от загребского «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм мы провели довольно плохо, ниже своего уровня. Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке и заслуженно победил. Мой гол? В итоге он ничего не изменил. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся матча чемпионата.