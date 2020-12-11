Бистрович: «Первый тайм ЦСКА провёл ниже своего уровня»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий после поражения от загребского «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Первый тайм мы провели довольно плохо, ниже своего уровня. Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке и заслуженно победил. Мой гол? В итоге он ничего не изменил. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся матча чемпионата.
Всё таки наверное ЦСКА первый тайм провёл на своём уровне!
Всё таки наверное ЦСКА первый тайм провёл на своём уровне!