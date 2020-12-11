Обляков: «На каждую игру мы выходим побеждать»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Выходим на каждую игру побеждать. Но сейчас такая серия, где-то не получается, надо прервать её в следующем матче. Я не знаю, в чём причина.
Надо было забить гол, у нас было много моментов. Где-то вратари вытаскивали, нам не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но Лига Европы для нас сложилась неудачно в целом.
В чём причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Не знаю, что вам ответить. Такой результат, это футбол. Значит заслужили то, где мы есть — все команды, в том числе и мы.
А ещё всегда классно звучит "Значит заслужили то, где мы есть" в контексте результатов команды, но почему-то это НЕ КОРРЕЛИРУЕТ с уровнем зарплат. Казалось бы, если вы заслужили вылет с последнего места группы ЛЕ, то значит "заслужили" и другой уровень зарплаты по итогу... Но нет, за результат - "понять и простить", а зарплату пожалуйста в полном объёме =)))
И ещё, как удачно что спрашивают всё время (и ответы звучат) про "В чём причина такого выступления российских клубов в еврокубках" - и можно очень удачно "размазать" ответственность за собственный провал на "всех сразу"... Лучше бы спрашивали у каждого конкретно "почему лично ты всего себя на поле не оставляешь? Почему жилы не рвешь за результат? Почему не выкладываешься на 120% ради победы своей команды?" и если в ответ услышим "ну значит такой мой уровень" - то "гнать такого взашей"...
А так удобненько, мы слили турнир, потому что устали и нам всё время "чего-то не хватало" - но ведь не мы одни? Все же сыграли фигово?? Ну так и не будем расстраиваться...
"Значит такой уровень нашего чемпионата", "значит пока мы не готовы к груповому этапу ЛЕ/ЛЧ".... Печально это всё, друзья, так игроки и клубы и деградируют... =(((
А ещё всегда классно звучит "Значит заслужили то, где мы есть" в контексте результатов команды, но почему-то это НЕ КОРРЕЛИРУЕТ с уровнем зарплат. Казалось бы, если вы заслужили вылет с последнего места группы ЛЕ, то значит "заслужили" и другой уровень зарплаты по итогу... Но нет, за результат - "понять и простить", а зарплату пожалуйста в полном объёме =)))
И ещё, как удачно что спрашивают всё время (и ответы звучат) про "В чём причина такого выступления российских клубов в еврокубках" - и можно очень удачно "размазать" ответственность за собственный провал на "всех сразу"... Лучше бы спрашивали у каждого конкретно "почему лично ты всего себя на поле не оставляешь? Почему жилы не рвешь за результат? Почему не выкладываешься на 120% ради победы своей команды?" и если в ответ услышим "ну значит такой мой уровень" - то "гнать такого взашей"...
А так удобненько, мы слили турнир, потому что устали и нам всё время "чего-то не хватало" - но ведь не мы одни? Все же сыграли фигово?? Ну так и не будем расстраиваться...
"Значит такой уровень нашего чемпионата", "значит пока мы не готовы к груповому этапу ЛЕ/ЛЧ".... Печально это всё, друзья, так игроки и клубы и деградируют... =(((