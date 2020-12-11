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Обляков: «На каждую игру мы выходим побеждать»

сегодня, 01:48
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Выходим на каждую игру побеждать. Но сейчас такая серия, где-то не получается, надо прервать её в следующем матче. Я не знаю, в чём причина.

Надо было забить гол, у нас было много моментов. Где-то вратари вытаскивали, нам не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но Лига Европы для нас сложилась неудачно в целом.

В чём причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Не знаю, что вам ответить. Такой результат, это футбол. Значит заслужили то, где мы есть — все команды, в том числе и мы.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:48
Эх, Ваня, пока ты с Ахметовым в поле , удачи не видать. Среднюю линию провалили оба полностью. Трудно представить, что будет с командой, когда Влашич уйдет. Вы же все потуги команды угробите . Лично ты сегодня просто погулять вышел, и это продолжается все два года. Прогресса ноль, как косячил , так и продолжаешь. С таким полузащитником бестолковым команда далеко не уедет. Бистрович без практики и то лучше на порядок смотрится. А ты два года без замен играешь, а толку нет, если в чем то и прибавил , то - это мизер.
Оновтун
Оновтун
сегодня в 02:40
Выходим каждую игру просирать, - говори правду
shlifen
shlifen
сегодня в 02:23, ред.
"Но сейчас такая серия, где-то не получается, надо прервать её в следующем матче" - следующий матч в еврокубках будет уже в следующем году, а победа в РПЛ НЕ прерывает серию в ЛЕ =((
А ещё всегда классно звучит "Значит заслужили то, где мы есть" в контексте результатов команды, но почему-то это НЕ КОРРЕЛИРУЕТ с уровнем зарплат. Казалось бы, если вы заслужили вылет с последнего места группы ЛЕ, то значит "заслужили" и другой уровень зарплаты по итогу... Но нет, за результат - "понять и простить", а зарплату пожалуйста в полном объёме =)))
И ещё, как удачно что спрашивают всё время (и ответы звучат) про "В чём причина такого выступления российских клубов в еврокубках" - и можно очень удачно "размазать" ответственность за собственный провал на "всех сразу"... Лучше бы спрашивали у каждого конкретно "почему лично ты всего себя на поле не оставляешь? Почему жилы не рвешь за результат? Почему не выкладываешься на 120% ради победы своей команды?" и если в ответ услышим "ну значит такой мой уровень" - то "гнать такого взашей"...
А так удобненько, мы слили турнир, потому что устали и нам всё время "чего-то не хватало" - но ведь не мы одни? Все же сыграли фигово?? Ну так и не будем расстраиваться...
"Значит такой уровень нашего чемпионата", "значит пока мы не готовы к груповому этапу ЛЕ/ЛЧ".... Печально это всё, друзья, так игроки и клубы и деградируют... =(((
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:54
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