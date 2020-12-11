Обляков: «На каждую игру мы выходим побеждать»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Выходим на каждую игру побеждать. Но сейчас такая серия, где-то не получается, надо прервать её в следующем матче. Я не знаю, в чём причина.

Надо было забить гол, у нас было много моментов. Где-то вратари вытаскивали, нам не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но Лига Европы для нас сложилась неудачно в целом.

В чём причина такого выступления российских клубов в еврокубках? Не знаю, что вам ответить. Такой результат, это футбол. Значит заслужили то, где мы есть — все команды, в том числе и мы.