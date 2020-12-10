ГлавнаяНовости

Круговой: «Сделаем всё, чтобы выйти из группы на молодёжном Евро»

вчера, 23:02

Защитник «Зенита» и молодёжной сборной России Данил Круговой оценил итоги жеребьёвки группового этапа молодёжного Евро 2021 года.

Ждал жеребьёвки, спокойно отреагировал на её итоги. В финальной стадии нет слабых соперников, поэтому не вижу смысла сравнивать сборные, против которых мы играли в квалификации.

Знаю, что в сборной Франции много игроков из Лиги 1. Знаю Камара из «Марселя», Бадьяшила из «Монако». Это игроки высокого уровня. Франция — гранд европейского футбола. Плюс ко всему, в прошлом году я был близок к переходу в аренду в клуб французской Лиги 2, там очень солидный уровень чемпионата.

Дания уверенно заняла свое первое место в группе. Исландия опередила очень боевитые сборные Ирландии и Швеции. Поэтому мы готовы к очень серьезному сопротивлению. Конечно, сделаем всё, чтобы выйти из группы. Мы едем, чтобы показывать себя на международной арене.

Все новости
Бистрович: «Первый тайм ЦСКА провёл ниже своего уровня»
Сегодня, 04:48 Комментарии1
Бубнов: «Соперники ЦСКА по группе находились в тех же условиях»
Сегодня, 03:23 Комментарии2
Обляков: «На каждую игру мы выходим побеждать»
Сегодня, 01:48 Комментарии4
Ганчаренко: «Такой результат ЦСКА — следствие тяжёлого графика»
Сегодня, 01:36 Комментарии15
Калугин: «Задача номер один на Евро — выход из группы с первого места!»
Вчера, 22:50 Комментарии5
Дюков: «Нужно оставить существующий лимит на легионеров»
Вчера, 22:18 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:07
Тебя ещё не хватало в сборной
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:43
"Это была жеребьевка. Надо играть в футбол, выигрывать, надо забивать голы."
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:22
может дзюба тоже именно это делал а мы не поняли))))
beefs
beefs
вчера в 23:03
вообще то очки нужно зарабатывать, будут очки и вас увидят...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:02
Вся надежда на вас
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100