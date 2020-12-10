Круговой: «Сделаем всё, чтобы выйти из группы на молодёжном Евро»

Защитник «Зенита» и молодёжной сборной России оценил итоги жеребьёвки группового этапа молодёжного Евро 2021 года.

Ждал жеребьёвки, спокойно отреагировал на её итоги. В финальной стадии нет слабых соперников, поэтому не вижу смысла сравнивать сборные, против которых мы играли в квалификации.

Знаю, что в сборной Франции много игроков из Лиги 1. Знаю Камара из «Марселя», Бадьяшила из «Монако». Это игроки высокого уровня. Франция — гранд европейского футбола. Плюс ко всему, в прошлом году я был близок к переходу в аренду в клуб французской Лиги 2, там очень солидный уровень чемпионата.

Дания уверенно заняла свое первое место в группе. Исландия опередила очень боевитые сборные Ирландии и Швеции. Поэтому мы готовы к очень серьезному сопротивлению. Конечно, сделаем всё, чтобы выйти из группы. Мы едем, чтобы показывать себя на международной арене.