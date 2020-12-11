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Бубнов: «Соперники ЦСКА по группе находились в тех же условиях»

сегодня, 03:23
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче с «Динамо» Загреб (1:3) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы, а также подвёл итоги выступления армейцев в этом турнире.

С тем составом, с которым армейцы приехали в Хорватию, рассчитывать на успех было очень сложно. Соперник при этом играл в оптимальном сочетании, хотя и сделал две вынужденные замены по ходу встречи. Поэтому ничего удивительно в неудовлетворительном результате и низком качестве футбола в исполнении гостей нет.

По большому счёту, «Динамо» доминировало на протяжении всего матча, особенно в первом тайме. До перерыва хозяева забили два мяча и сняли все вопросы о победителе, тогда как ЦСКА почти не создавал моменты. У армейцев не было шансов перевернуть ход встречи даже после забитого мяча и голевой возможности у Чалова.

Можно сказать, что ЦСКА решил пожертвовать матчем, который в турнирном отношении никакого значения не имел. В чемпионате России у команды куда более сложная ситуация, поэтому он находится в приоритете. На финише первой части сезона армейцам предстоят тяжёлые матчи, плюс на длительный срок выбыл Кучаев. Так что тренерский штаб поступил так из прагматических соображений и не захотел рисковать.

Причин такого провала много, и особенно неожиданная ситуация с пандемией. Но факт в том, что соперники ЦСКА по группе находились в тех же условиях, но смогли преодолеть трудности с меньшими потерями. Кроме того, армейцам не хватает сбалансированности, необходимой для успешного выступления в еврокубках. Впереди вся надежда на талант Влашича, но этого недостаточно для достижения результата, а сзади постоянные ошибки. Поэтому и нет уверенности и стройности, как у того же «Динамо».

Одна победа на четыре российских клуба в еврокубках – удручающая статистика, которая говорит о падении уровня нашего чемпионата. Мы уступаем зарубежным командам в скорости и мобильности, и не стоит ждать скорого улучшения ситуации. Пока не будут сделаны выводы, в том числе в учебно-тренировочном процессе, ничего не изменится.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:59
соперники всё делали неправильно
оправданий не искали, все силы направили на основную работу ...
нельзя же так !
galem72
galem72
сегодня в 12:33
Ну что он несёт? Как в таких же? ганчар сказал ведь, что график у лошадят тяжелей. Я бы ещё отметил, что кривизна Земли тоже была не на стороне цска: какая-то она более выпуклая. ))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:52
Привет, заменить не проблема. Молодых и у нас , и в Европе полно. Вон как нас "нищие" клубы гоняют . Только Витя присох к Уфе и никого замечать не хочет. Почему Бистрович сидит на лавке??? Его брали как опорника, но Витя вызвал из Уфы Облякова и перспективного парня посадили на лавку, а в итоге только Витя не видит , что из Вани опорник никакой. Карпов тихоход и на фланге в защите просто бесполезен. Чалов чем хорош??? Чем он лучше Шкурина и Гаича??? Опять вчера пару отличнейших моментов загубил, но Витя продолжает в него верить. Надо просто убрать Самого Витю, не прогрессирует команда при нем.
Project Pandora
Project Pandora ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 10:11
8 из возможных 72
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:02
Одна победа на четыре наших клуба - удручающая статистика.
Можно подводить итоги еврокубковой компании наших клубов в групповом этапе. 2020/21 г.

Краснодар - 5 очков.
Локомотив - 3 очка
ЦСКА. - 3 очка
Зенит - 1 очко
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:07
Привет!
Отсеять не проблема! Проблема - кем их заменить!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 07:10
Нынче у всех наших футбольных "экспертов" будет одна отмазка: Пандемия, мать её...!!! Только вот вопрос: почему же эта пандемия не мешает выигрывать западным командам и только российские клубы вот уже несколько сезонов в пролёте. А в прошлом сезоне тоже пандемия помешала...?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:08
всё верно. и это печально.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:20
Надо очки с чемпионата снимать за такую игру.
Mangur
Mangur
сегодня в 05:56
ЦСКА уже давно не радует игрой. Пора Гончаренко менять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 05:42
Теперь деньги есть, можно неграми затариваться, молодые сами разбегутся...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:40
Всё-таки Слуцкий прав, мы не футбольная страна.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:40
Пора Гинеру отсеивать тех , кто надежды не оправдал. Молодые то уже не совсем молодые, за два года пора бы и прибавить. Не носится же с ними до 30 лет.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:40
Кто как хотел играть.
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