Бубнов: «Соперники ЦСКА по группе находились в тех же условиях»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче с «Динамо» Загреб (1:3) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы, а также подвёл итоги выступления армейцев в этом турнире.

С тем составом, с которым армейцы приехали в Хорватию, рассчитывать на успех было очень сложно. Соперник при этом играл в оптимальном сочетании, хотя и сделал две вынужденные замены по ходу встречи. Поэтому ничего удивительно в неудовлетворительном результате и низком качестве футбола в исполнении гостей нет.

По большому счёту, «Динамо» доминировало на протяжении всего матча, особенно в первом тайме. До перерыва хозяева забили два мяча и сняли все вопросы о победителе, тогда как ЦСКА почти не создавал моменты. У армейцев не было шансов перевернуть ход встречи даже после забитого мяча и голевой возможности у Чалова.

Можно сказать, что ЦСКА решил пожертвовать матчем, который в турнирном отношении никакого значения не имел. В чемпионате России у команды куда более сложная ситуация, поэтому он находится в приоритете. На финише первой части сезона армейцам предстоят тяжёлые матчи, плюс на длительный срок выбыл Кучаев. Так что тренерский штаб поступил так из прагматических соображений и не захотел рисковать.

Причин такого провала много, и особенно неожиданная ситуация с пандемией. Но факт в том, что соперники ЦСКА по группе находились в тех же условиях, но смогли преодолеть трудности с меньшими потерями. Кроме того, армейцам не хватает сбалансированности, необходимой для успешного выступления в еврокубках. Впереди вся надежда на талант Влашича, но этого недостаточно для достижения результата, а сзади постоянные ошибки. Поэтому и нет уверенности и стройности, как у того же «Динамо».

Одна победа на четыре российских клуба в еврокубках – удручающая статистика, которая говорит о падении уровня нашего чемпионата. Мы уступаем зарубежным командам в скорости и мобильности, и не стоит ждать скорого улучшения ситуации. Пока не будут сделаны выводы, в том числе в учебно-тренировочном процессе, ничего не изменится.