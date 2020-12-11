Ганчаренко: «Такой результат ЦСКА — следствие тяжёлого графика»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Наверное, рано подводить итоги выступления в Европе. Необходимо остыть. Конечно, когда ты не побеждаешь за всю кампанию, то это не то, что мы планировали и чего ожидали. Такой результат — это следствие тяжёлого графика. Мы выглядели пустовато после матча на выходных. После 0:2 мы раскрепостились, появилось больше движения, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше.
Перед игрой говорил ребятам, что мы должны быть профессионалами. На кону были рейтинговые очки, очки в копилку клуба. Ребята настраивались на победу. Первые 20 минут мы проспали, а потом не удалось наверстать упущенное.
Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта.
Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне. Мы адаптируем Гайча, Фукс пока нам не может помочь. Поддержку я чувствую, необходимо хорошо сыграть оставшиеся два матча чемпионата России.
"Такой результат — это следствие тяжёлого графика." - жалкая и нелепая отговорка. У других команд лёгкие графики? Клубы, которые выступают в еврокубках, не должны использовать тяжёлые графики как отговорки за плохие результаты. Это попытка Ганчаренко уйти от ответственности.
"После 0:2 мы раскрепостились, появилось больше движения, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше." - но этого не хватает, особенно на европейской арене, нужно не только лучше играть, чем ЦСКА в Лиге Европы, но и лучше реализовывать моменты.
"Перед игрой говорил ребятам, что мы должны быть профессионалами. На кону были рейтинговые очки, очки в копилку клуба. Ребята настраивались на победу. Первые 20 минут мы проспали, а потом не удалось наверстать упущенное." - настрой был правильным, но этого явно не хватило, это не было особо действенным. Так что здесь психологическая проблема не только главного тренера, но и каждого из футболистов, игравшего в этом матче.
"Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта." - констатация факта, которая по совместительству является отговоркой, блестящая софистика, ничего не скажешь.
"Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне. Мы адаптируем Гайча, Фукс пока нам не может помочь. Поддержку я чувствую, необходимо хорошо сыграть оставшиеся два матча чемпионата России." - ещё неизвестно, как ЦСКА в итоге выступит в РПЛ в оставшихся турах, а с выступлениями в Лиге Европы и в еврокубках в целом определённо нужны серьёзные шаги в правильном направлении, такие выступления являются провалом, а их допускать, особенно последовательно из года в год, нельзя. Шансы на улучшении игры и психологии команды у ЦСКА есть хорошие, но не факт, что это станет заметно.
В целом, учитывая многие факторы, отставка главного тренера станет для ЦСКА, если она случится в не сильно далёком будущем, не только логичным решением, но и справедливым.
"Такой результат — это следствие тяжёлого графика." - жалкая и нелепая отговорка. У других команд лёгкие графики? Клубы, которые выступают в еврокубках, не должны использовать тяжёлые графики как отговорки за плохие результаты. Это попытка Ганчаренко уйти от ответственности.
"После 0:2 мы раскрепостились, появилось больше движения, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше." - но этого не хватает, особенно на европейской арене, нужно не только лучше играть, чем ЦСКА в Лиге Европы, но и лучше реализовывать моменты.
"Перед игрой говорил ребятам, что мы должны быть профессионалами. На кону были рейтинговые очки, очки в копилку клуба. Ребята настраивались на победу. Первые 20 минут мы проспали, а потом не удалось наверстать упущенное." - настрой был правильным, но этого явно не хватило, это не было особо действенным. Так что здесь психологическая проблема не только главного тренера, но и каждого из футболистов, игравшего в этом матче.
"Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта." - констатация факта, которая по совместительству является отговоркой, блестящая софистика, ничего не скажешь.
"Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне. Мы адаптируем Гайча, Фукс пока нам не может помочь. Поддержку я чувствую, необходимо хорошо сыграть оставшиеся два матча чемпионата России." - ещё неизвестно, как ЦСКА в итоге выступит в РПЛ в оставшихся турах, а с выступлениями в Лиге Европы и в еврокубках в целом определённо нужны серьёзные шаги в правильном направлении, такие выступления являются провалом, а их допускать, особенно последовательно из года в год, нельзя. Шансы на улучшении игры и психологии команды у ЦСКА есть хорошие, но не факт, что это станет заметно.
В целом, учитывая многие факторы, отставка главного тренера станет для ЦСКА, если она случится в не сильно далёком будущем, не только логичным решением, но и справедливым.
Зато теперь можно "сосредоточиться на чемпионате России" и больше не волноваться что игроки слишком переутомяться - разок в неделю играть и не более =)) А в следующем сезоне "опять новые надежды" и "драгоценные призовые" за участие в турнирах где наши клубы будут просто "отбывать номер" =(((
Зато теперь можно "сосредоточиться на чемпионате России" и больше не волноваться что игроки слишком переутомяться - разок в неделю играть и не более =)) А в следующем сезоне "опять новые надежды" и "драгоценные призовые" за участие в турнирах где наши клубы будут просто "отбывать номер" =(((
Возможно видит в нем грамотного, умного с амбициями специалиста. Хотя есть мнение, что Гинеру выгодна та ситуация, которая сложилась сейчас в ЦСКА.
Возможно видит в нем грамотного, умного с амбициями специалиста. Хотя есть мнение, что Гинеру выгодна та ситуация, которая сложилась сейчас в ЦСКА.
Одна победа на все клубы.
Краснодар - 5 очков.
Локомотив - 3 очка
ЦСКА. - 3 очка
Зенит - 1 очко
Динамо - 0 очков
Ростов. - 0 очков.
Одна победа на все клубы.
Краснодар - 5 очков.
Локомотив - 3 очка
ЦСКА. - 3 очка
Зенит - 1 очко
Динамо - 0 очков
Ростов. - 0 очков.