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Ганчаренко: «Такой результат ЦСКА — следствие тяжёлого графика»

сегодня, 01:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Наверное, рано подводить итоги выступления в Европе. Необходимо остыть. Конечно, когда ты не побеждаешь за всю кампанию, то это не то, что мы планировали и чего ожидали. Такой результат — это следствие тяжёлого графика. Мы выглядели пустовато после матча на выходных. После 0:2 мы раскрепостились, появилось больше движения, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше.

Перед игрой говорил ребятам, что мы должны быть профессионалами. На кону были рейтинговые очки, очки в копилку клуба. Ребята настраивались на победу. Первые 20 минут мы проспали, а потом не удалось наверстать упущенное.

Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта.

Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне. Мы адаптируем Гайча, Фукс пока нам не может помочь. Поддержку я чувствую, необходимо хорошо сыграть оставшиеся два матча чемпионата России.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 04:42
Не надоело искать отмазки на стороне как твой кумир ? В самой слабой группе набрать 3 очка и не одержать ни одной победы. У зенита и Локо хотя бы немцы и итальянцы играли а тут даже Тамбов бы лучше выступил.
Foxes
Foxes
сегодня в 03:38
Меня бесит когда говорят про якобы у наших клубов тяжелый график.
4RT
4RT
сегодня в 03:07
"Первые 20 минут мы проспали.. " Ваш поезд в Европу давно ушёл,вихляя задницей😁
Оновтун
Оновтун
сегодня в 02:44
Заледенелый картофель может остыть? Может все-таки отделить себя от команды окончательно?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:40
Витек в своем репертуаре. Хоть бы раз взял вину на себя, но этого мы похоже не дождемся. График , травмы, вирус, поле.....все виновато , но он в порядке , он ни при чем.
David Young
David Young
сегодня в 02:18
"Наверное, рано подводить итоги выступления в Европе. Необходимо остыть." - лучше бы тогда ничего не говорил.

"Такой результат — это следствие тяжёлого графика." - жалкая и нелепая отговорка. У других команд лёгкие графики? Клубы, которые выступают в еврокубках, не должны использовать тяжёлые графики как отговорки за плохие результаты. Это попытка Ганчаренко уйти от ответственности.

"После 0:2 мы раскрепостились, появилось больше движения, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме мы сыграли лучше." - но этого не хватает, особенно на европейской арене, нужно не только лучше играть, чем ЦСКА в Лиге Европы, но и лучше реализовывать моменты.

"Перед игрой говорил ребятам, что мы должны быть профессионалами. На кону были рейтинговые очки, очки в копилку клуба. Ребята настраивались на победу. Первые 20 минут мы проспали, а потом не удалось наверстать упущенное." - настрой был правильным, но этого явно не хватило, это не было особо действенным. Так что здесь психологическая проблема не только главного тренера, но и каждого из футболистов, игравшего в этом матче.

"Не отделяю себя от команды. Однако мы в таком графике никогда не играли. Мы как вышли с карантинной паузы, так у нас были только игры. Не было правильной подготовки. Это не оправдание, а констатация факта." - констатация факта, которая по совместительству является отговоркой, блестящая софистика, ничего не скажешь.

"Основную нагрузку в составе несут игроки, которые выступали в команде в прошлом сезоне. Мы адаптируем Гайча, Фукс пока нам не может помочь. Поддержку я чувствую, необходимо хорошо сыграть оставшиеся два матча чемпионата России." - ещё неизвестно, как ЦСКА в итоге выступит в РПЛ в оставшихся турах, а с выступлениями в Лиге Европы и в еврокубках в целом определённо нужны серьёзные шаги в правильном направлении, такие выступления являются провалом, а их допускать, особенно последовательно из года в год, нельзя. Шансы на улучшении игры и психологии команды у ЦСКА есть хорошие, но не факт, что это станет заметно.

В целом, учитывая многие факторы, отставка главного тренера станет для ЦСКА, если она случится в не сильно далёком будущем, не только логичным решением, но и справедливым.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 02:10
Гениальный спец! Конечно график виноват! Вот только про то, что его дуболомы и он, вместе с ними, отдыхают 6 месяцев в году, Гончаренко скромно умалчивает. Ни в одном чемпионате в Мире такого санатория нет. Вот поэтому они все, игроки российского чемпионата, и устают постоянно, то от отдыха, то от игр после отдыха.тяжело с таким графиком! Нужно 9 месяцев отдыхать, тогда силенок прибавится.
shlifen
shlifen
сегодня в 02:08
Я видимо чего-то не понимаю, посмотрев график игр Динамо Загреб, обнаружил почти точь-в-точь такой же график матчей. У хорватов две команды что-ли есть, одна для ЛЕ, и одна для внутреннего Чемпионата?? Играют как и ЦСКА, в том же графике, но армейцы "очень уставшие" и поэтому наверное "проспали первые 20 минут" как говорит нам Ганчаренко. У ЦСКА было мало подмоги от новых игроков?? А Динамо Загреб вообще каждый год "работает на продажу". У них годовой бюджет меньше суммы трансферов Гаича и Фукса, а академия с бюджетом 1-2 млн в год - стабильно находит "самородков". Извините, но лично для меня "усталость" не оправдание последнего места в группе и нуля побед против Вольфсберга (7 млн бюджет в год), Динамо Загреб (7-10 млн в год) и Фейенорда (40 млн. в год)... Возможно, владельцев клуба Ганчаренко вполне устраивает как "громоотвод" и "причина всех проблем" - поэтому и не увольняют. Иначе я не пойму, почему за такие провалы наши клубы не увольняют наставников... Это не только про ЦСКА, Зенит ведь выступил также "отлично" с ещё большими ресурсами...
Зато теперь можно "сосредоточиться на чемпионате России" и больше не волноваться что игроки слишком переутомяться - разок в неделю играть и не более =)) А в следующем сезоне "опять новые надежды" и "драгоценные призовые" за участие в турнирах где наши клубы будут просто "отбывать номер" =(((
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Альфамен (раскрыть)
сегодня в 02:02
Я про саму РПЛ говорю-это лига инвалидов!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Альфамен (раскрыть)
сегодня в 01:52
Возможно босса устраивает, что при Гончаренко критика его умного сошла на нет. И, это действительно так.
Возможно видит в нем грамотного, умного с амбициями специалиста. Хотя есть мнение, что Гинеру выгодна та ситуация, которая сложилась сейчас в ЦСКА.
Альфамен
Альфамен ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 01:47
Да а чего у них там прям особенного в чемпионате???Зенит и Локо в упадке по разным причинам,поэтому и ЦСКА претендует на что-то.Ладно бы они там рвали всех подряд.Проигрывают кому не попади...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:44, ред.
Итоги наших клубов в еврокубках плачевны.
Одна победа на все клубы.

Краснодар - 5 очков.
Локомотив - 3 очка
ЦСКА. - 3 очка
Зенит - 1 очко
Динамо - 0 очков
Ростов. - 0 очков.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 01:42
Слова не мальчика, но лучшего тренера Белоруссии. Тренерский костяк подбирается в стране отличный: Семак, Гончаренко, Мусаев. Три богатыря.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:42
Никому не сдался твой этот чемпионат- одни тихоходы и тугодумы!!!!!!!!!!!!!!!!!В РПЛ вы еще можете что то показать,но на деле,вы команда уровня 5-6 места чемпионата Чехии !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!РПЛ твоё даром никому не нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Альфамен
Альфамен
сегодня в 01:39
Я не понимаю одного,Гинера тоже такое объяснение устраивает???
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