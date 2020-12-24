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Игрок «Динамо» Фомин может перейти в «Зенит»

сегодня, 14:09

По данным источника, «Зенит» рассматривает возможность подписания полузащитника «Динамо» и сборной России Даниила Фомина.

Уточняется, что петербургский клуб очень заинтересован в подписании 23-летнего опорного хавбека.

В нынешнем сезоне Фомин провел 19 матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Летом футболист подписал пятилетний контракт с бело-голубыми.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:20, ред.
Подписание Фомина как залог успеха в ЛЧ ??...)))
"Динамо" не нужен Фомин ??

Если Зенит в любом виде 3 года может идти в лидерах в РПЛ...а в ЛЧ в том же виде может занимать только 4-е места в группе - то является ли подписание Фомина и Чистякова наимудрейшим решением в исправлении ситуации в еврокубках ???
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:16
все зависит от самого игрока , примерно тоже самое говорилось о переходе Сутормина , Кузяева , Караваева ,Мостового , Кругового и Оздоева , но парни доказали своей работой и попали в основу Зенита и временами в состав сборной . А такие как Юсупов , Заболотный , Новосельцев и прочие просто не выдержали конкуренции и винить в этом Зенит глупо . Когда он подписывал контракт он знал на что шел. Чего-то я не слышу упреков в адрес Аталанты , что они погубят талант Миранчука , все в ногах и руках Алексея .
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:10
Пока процесс формирования сборной осуществляется преимущественно за счёт игроков Зенита, так что шанс попасть в сборную из Зенита выше, чем из остальных.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:02
Скамейка "Зенита" нуждается в качественном усилении в виде двадцатитрехлетнего паспортиста. Надеюсь Фомин не променяет возможность поиграть в футбол на сытое благополучие и позолоченную газовыми миллиардами скамейку. В случае перехода еще один игрок для сборной будет безвозвратно потерян.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:55
За 50 тысяч?
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 14:35
Соловьев, Суанов, Юсупов уже перешли из Динамо в Зенит, и где они?!)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:33
жди новые тарифы на газ...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:25
Надеюсь не на скамейку
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 14:24
Не уходи, Даниил!
В Зените всё может закончиться, даже не начавшись.(
Успеха молодому дарованию в Динамо!!!
Выпускник кстати Академии ,,Краснодара»,
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 14:23
На перспективу !
Может зажечь в ЛЕ !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:19
Ещё один загубленный паспортист будет!
Cat01
Cat01
сегодня в 14:12
Будем ждать результат
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