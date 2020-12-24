Игрок «Динамо» Фомин может перейти в «Зенит»

По данным источника, «Зенит» рассматривает возможность подписания полузащитника «Динамо» и сборной России Даниила Фомина.
Уточняется, что петербургский клуб очень заинтересован в подписании 23-летнего опорного хавбека.
В нынешнем сезоне Фомин провел 19 матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Летом футболист подписал пятилетний контракт с бело-голубыми.
"Динамо" не нужен Фомин ??
Если Зенит в любом виде 3 года может идти в лидерах в РПЛ...а в ЛЧ в том же виде может занимать только 4-е места в группе - то является ли подписание Фомина и Чистякова наимудрейшим решением в исправлении ситуации в еврокубках ???
"Динамо" не нужен Фомин ??
Если Зенит в любом виде 3 года может идти в лидерах в РПЛ...а в ЛЧ в том же виде может занимать только 4-е места в группе - то является ли подписание Фомина и Чистякова наимудрейшим решением в исправлении ситуации в еврокубках ???
В Зените всё может закончиться, даже не начавшись.(
Успеха молодому дарованию в Динамо!!!
Выпускник кстати Академии ,,Краснодара»,
В Зените всё может закончиться, даже не начавшись.(
Успеха молодому дарованию в Динамо!!!
Выпускник кстати Академии ,,Краснодара»,
Может зажечь в ЛЕ !
Может зажечь в ЛЕ !