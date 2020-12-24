Игрок «Динамо» Фомин может перейти в «Зенит»

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сегодня, 14:09

По данным источника, «Зенит» рассматривает возможность подписания полузащитника «Динамо» и сборной России .

Уточняется, что петербургский клуб очень заинтересован в подписании 23-летнего опорного хавбека.

В нынешнем сезоне Фомин провел 19 матчей в РПЛ , забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Летом футболист подписал пятилетний контракт с бело-голубыми.