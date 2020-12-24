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Наставник сборной Венгрии может возглавить «Спартак», ЦСКА или «Локомотив»

сегодня, 13:15

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщается, «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА рассматривают вариант с приглашением итальянского специалиста, однако клубы ещё не вступали в переговоры с представителями наставника.

Росси будет готов досрочно покинуть должность главного тренера сборной Венгрии, если один из перечисленных клубов предложит ему хорошие условия.

Ранее появились слухи о том, что «Спартак» хотел подписать контракт с наставником «Сассуоло» Роберто Де Зерби.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:23
Насмешник
Насмешник
сегодня в 15:22
На самом деле новость должна звучать так:
Марко Росси задолбался в бедной Венгрии. В Италии он никому не нужен. Поэтому Росси (или его агент) попросил журналиста написать, что он готов поработать в России за нормальные деньги. Ну, если там даже Каррера чемпионом был, то чем он хуже.
А тем временем в Спартаке, ЦСКА, Локомотиве: это кто?
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 15:19
Задолбали со слухами. Сколько ещё тренеров в европе? До февраля наверно всех озвучат во главе СпаМа.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 15:12
А при чем тут мадьяры?!!!!!!!!!!!!!!!!!Росси итальянец если что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:12
Я не понимаю этого тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Надо писать,когда информация близка к правдивости 90%!!!!!!!!!!!!Зачем выкладывать ничем ни подтвержденную информацию?!!!!!!!!!!!!!!Смысл?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
санек002
санек002
сегодня в 15:10
словно мухи тут и там...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:10
Интересная новость ! Т.е . представители трех наших клубов доложили журналисту , что хотят пригласить венгерского наставника??? Переговоры никто не ведет , но все трое хотят его. Вот откуда что берется??? Такие дела клубы стараются делать тихо и только когда начинаются переговоры новости начинают выплывать в свет. А тут - толи домыслы отдельного журналиста, толи всей редакции. Но пока все это на воде вилами нарисовано.
Скоро узнаем - фантазии это чьи то или тут есть долька правды?!?
Всем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:56
Мадьяры это тема спартака.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:32
А может Венгера попробовать подписать?
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 14:30
Хочу стать футбольным журналистом в межсезонье.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:03
Вряд ли поедет в ущербную лигу, разве что за большие бабки, на которые опять можно развести Федуна. По мне так лучше бы Карреру вернули.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:00
Возглавить конечно может, и не только он, да вот только вакансий на данную должность ни в одном из перечисленных клубов на данный момент нет.
Mangur
Mangur
сегодня в 13:55
Может все три сразу?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 13:55
клубы ещё не вступали в переговоры с представителями наставника.

- тогда чего мы тут обсуждаем?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:45, ред.
makkie
makkie
сегодня в 13:42
Да-да, 100% правда - у нас же всегда по 3 клуба РПЛ рассматривают одного тренера :)))
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 13:41
Как-то нет зенита..не интересно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:41
Ну интересно все почитать пока футбол отдыхает
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:40
Слухи это часть профессии.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:37
О тренерах много слухов.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:25
А разве у этих команд сейчас нет тренера?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:22
Надо подумать
Futurista
Futurista
сегодня в 13:20
Любой тренер может возглавить любой клуб РПЛ....теоретически...
Zimka
Zimka
сегодня в 13:19
Пока в лучшей лиге мира перерыв приходится довольствоваться "утятиной" в виде трансферных слухов и второсортными чемпионатами.
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