Наставник сборной Венгрии может возглавить «Спартак», ЦСКА или «Локомотив»

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сегодня, 13:15

Главный тренер сборной Венгрии может продолжить карьеру в РПЛ .

Как сообщается, «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА рассматривают вариант с приглашением итальянского специалиста, однако клубы ещё не вступали в переговоры с представителями наставника.

Росси будет готов досрочно покинуть должность главного тренера сборной Венгрии, если один из перечисленных клубов предложит ему хорошие условия.

Ранее появились слухи о том, что «Спартак» хотел подписать контракт с наставником «Сассуоло» Роберто Де Зерби.