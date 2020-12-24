Наставник сборной Венгрии может возглавить «Спартак», ЦСКА или «Локомотив»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщается, «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА рассматривают вариант с приглашением итальянского специалиста, однако клубы ещё не вступали в переговоры с представителями наставника.
Росси будет готов досрочно покинуть должность главного тренера сборной Венгрии, если один из перечисленных клубов предложит ему хорошие условия.
Ранее появились слухи о том, что «Спартак» хотел подписать контракт с наставником «Сассуоло» Роберто Де Зерби.
Марко Росси задолбался в бедной Венгрии. В Италии он никому не нужен. Поэтому Росси (или его агент) попросил журналиста написать, что он готов поработать в России за нормальные деньги. Ну, если там даже Каррера чемпионом был, то чем он хуже.
А тем временем в Спартаке, ЦСКА, Локомотиве: это кто?
Марко Росси задолбался в бедной Венгрии. В Италии он никому не нужен. Поэтому Росси (или его агент) попросил журналиста написать, что он готов поработать в России за нормальные деньги. Ну, если там даже Каррера чемпионом был, то чем он хуже.
А тем временем в Спартаке, ЦСКА, Локомотиве: это кто?
Скоро узнаем - фантазии это чьи то или тут есть долька правды?!?
Всем здоровья.
Скоро узнаем - фантазии это чьи то или тут есть долька правды?!?
Всем здоровья.
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"Зидан заинтересован предложением ФК Муром"
"Факел(Воронеж) ищет замену нападающему. Рассматриваются кандидатуры Влашича и Азмуна".
"Агент Влашича опроверг интерес к его клиенту"
"Бабаев заявил об отсутствии запроса на Влашича из Воронежа"
"Сестра Влашича рассказала о карьерных целях брата"
"Глушаков - основная цель Барселоны, в случае ухода Месси"
"Футболистка ЖФК ЦСКА Коноваленко заявила, что Глушаков покинет Химки только ради Спартака"
- тогда чего мы тут обсуждаем?
- тогда чего мы тут обсуждаем?