«Зенит» интересуется уругвайским защитником

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сегодня, 13:23

Защитник «Пеньяроля» попал в сферу интересов «Зенита».

Как сообщается, питерский клуб может подписать уругвайца, контракт которого истекает 31 декабря 2020 года. Таким образом, футболист сможет перейти в «Зенит» бесплатно на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник провёл 13 игр, в которых забил 2 гола. Кроме того, Гонсалес имеет в своём активе 8 матчей за сборную Уругвая.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» хочет выкупить контракт Дмитрия Чистякова у «Ростова».