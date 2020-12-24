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«Зенит» интересуется уругвайским защитником

сегодня, 13:23

Защитник «Пеньяроля» Алессандро Гонсалес попал в сферу интересов «Зенита».

Как сообщается, питерский клуб может подписать уругвайца, контракт которого истекает 31 декабря 2020 года. Таким образом, футболист сможет перейти в «Зенит» бесплатно на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник провёл 13 игр, в которых забил 2 гола. Кроме того, Гонсалес имеет в своём активе 8 матчей за сборную Уругвая.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» хочет выкупить контракт Дмитрия Чистякова у «Ростова».

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:06
В России нет нормальной программы развития футбола.
Хотя Мутко однажды заплатил какой-то американской фирме за что-то подобное.
Скорее всего этот документ формально сгодился только для "оправдания" затрат.
Однако у "Зенита" есть деньги за газ, которыми, правда, распоряжается Миллер.
Потому и покупаем котов в мешках, а своих не выращиваем.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:32
Почему то подумал с начало о Александре Гонсалесе (защитнике румынского клуба Динамо (Бухарест) и сборной Венесуэлы.....:))))....а про этого даже не слухом не духом....положительно то, что бесплатно (но бесплатный сыр только в мышеловке)...защитник нужен всегда (но лучше чтобы он был супер-пупер)....если перейдет, то будем посмотреть на него (в сборную просто так не вызывают)....
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