Рекордсмен «Тамбова» Рыбин покинул клуб

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13 января 2021, 12:35

Защитник «Тамбова» покинул команду.

Футболист продолжит карьеру в «Кубани».

Алексей Рыбин является рекордсменом клуба по количеству матчей. На его счету 180 игр, 6 голов и 10 результативных передач.