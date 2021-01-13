Рекордсмен «Тамбова» Рыбин покинул клуб

Защитник «Тамбова» Алексей Рыбин покинул команду.
Футболист продолжит карьеру в «Кубани».
Алексей Рыбин является рекордсменом клуба по количеству матчей. На его счету 180 игр, 6 голов и 10 результативных передач.
ЗАЩИТНИК АЛЕКСЕЙ РЫБИН ПОКИДАЕТ «ТАМБОВ» 💔— ФК «Тамбов» (@fctambov68) January 13, 2021
Рекордсмен нашей команды по количеству сыгранных матчей продолжит карьеру в краснодарской «Кубани» 🤝
Благодарим Алексея за огромный вклад в становление нашего клуба и желанием успехов в дальнейшей карьере! 🙌🏻#РыбаНашейМечты pic.twitter.com/O3qDgcwOQw