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Рекордсмен «Тамбова» Рыбин покинул клуб

13 января 2021, 12:35

Защитник «Тамбова» Алексей Рыбин покинул команду.

Футболист продолжит карьеру в «Кубани».

Алексей Рыбин является рекордсменом клуба по количеству матчей. На его счету 180 игр, 6 голов и 10 результативных передач.

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mihaluch
mihaluch
13 января в 13:14
Понял наконец что футбол в Тамбове никому не нужен.
КЭТиК
КЭТиК
13 января в 12:50
В Кубань ? Это же втордив!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 12:50
Может ,вовремя срулил. ..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 12:36
Будут ещё другие рекорды
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