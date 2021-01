«Арсенал», как и ожидалось, объявил о продлении контракта с защитником .

Новый договор футболиста рассчитан до лета 2024 года и включает опцию продления сотрудничества еще на сезон. В текущем сезоне на счету англичанина 14 матчей в АПЛ и 1 голевая передача.

✍️ @RobHolding95 has signed a new long-term contract until 2024, with an option for a further year