«Милан» официально объявил об аренде полузащитника «Торино» до 30 июня 2021 года.

По окончании арендного соглашения у «россонери» будет возможность выкупить 26-летнего футболиста.

From Turin to Milan 🆕🏡

Welcome to your new home, @soualihomeite 👏 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/aBeKnolleG