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«Айнтрахт» объявил об аренде форварда «Реала» Йовича

14 января 2021, 17:27

Нападающий «Реала» Лука Йович вернулся в «Айнтрахт». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Серб будет выступать за «орлов» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал арендное соглашение с «Реалом»:

В последнее время Луке было нелегко в Мадриде. Для него важно вернуться на правильный путь. Он очень хотел вернуться в «Айнтрахт». Лука может использовать следующие несколько месяцев, чтобы выйти на прежний уровень в знакомой обстановке. «Реал» знает, что он в хороших руках. «Айнтрахт» — это тот клуб, в котором можно развиваться.

«Айнтрахт» объявил об аренде форварда «Реала» Йовича

«Айнтрахт» объявил об аренде форварда «Реала» Йовича

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Все комментарии
Сантус
Сантус
14 января в 21:09
Быть первым парнем на деревне это его потолок?
ЮЗИК
ЮЗИК
14 января в 21:04
Это его клуб
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 января в 21:02
он уже вкусил плод футбольной звездной жизни, и свернул не туда, ждем в России или в ОАЭ
AgamagA..
AgamagA..
14 января в 20:57
Угробили парня в Мадриде как и Азара. А говорили при Зидане игроки раскрываются. Одни ломаются, другие бегут в аренду.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
14 января в 20:46
Ну не прижился. И что такого?
95-shishani-95
95-shishani-95
14 января в 20:22
Отличная новость! Пусть покажет себя хорошо и вернётся в Реал Мадрид тем супер-форвардом, который бы до перехода в мадридский клуб. Возможно, что Йовича или Мариано продадут, даже если не подпишут Холланда с Мбаппе. А если подпишут этих игроков, то продадут обоих. Но зато ценник будет нормальным. Успехов Йовичу в Айнтрахте!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 19:35
Конец сезона не за горами!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
14 января в 19:19, ред.
Давай Йович, покажи Зидану кто есть кто. Ну и ценник соответственно подними, ибо летом тебя точно продадут. Если Зидан останется конечно.
BERL
BERL
14 января в 19:08
Реал по гарантии вернул Йовича в Айнтрахт с формулировкой -не соответствует качеству...)))
ДАША Д
ДАША Д
14 января в 18:29
Сейчас он снова начнет забивать.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
14 января в 17:59
Кокорин в германском варианте.
particular
particular ответ Я на стреме (раскрыть)
14 января в 17:56
У него и чердак пока не вкурил попадания в старшую группу... Поэтому, его как в детсаду, отправили обратно в младшую группу горшки домывать...
dimagas2
dimagas2
14 января в 17:48
Вернулся назад.
Я на стреме
Я на стреме ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
14 января в 17:45
точно точно....дело было ещё в мае, с чердака айнтрахнулся
Cat01
Cat01
14 января в 17:44
Это мощный центр будет
NOVA
NOVA
14 января в 17:36
зря конечно, лучше бы в милан какой или в апл!! а вообще то он в кубке испании и Реалу мог бы пригодиться!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 января в 17:29
Любитель лазить по крышам..
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