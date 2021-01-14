«Айнтрахт» объявил об аренде форварда «Реала» Йовича

Нападающий «Реала» вернулся в «Айнтрахт». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Серб будет выступать за «орлов» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал арендное соглашение с «Реалом»:

В последнее время Луке было нелегко в Мадриде. Для него важно вернуться на правильный путь. Он очень хотел вернуться в «Айнтрахт». Лука может использовать следующие несколько месяцев, чтобы выйти на прежний уровень в знакомой обстановке. «Реал» знает, что он в хороших руках. «Айнтрахт» — это тот клуб, в котором можно развиваться.