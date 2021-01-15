Дринкуотер близок к переходу в «Касымпашу» на правах аренды

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15 января 2021, 22:17

Полузащитник «Челси» продолжит карьеру в «Касымпаше».

Как сообщается, сейчас футболист находится в Стамбуле, где улаживает последние детали сделки по переходу в турецкий клуб на правах аренды до конца сезона. «Челси» будет выплачивать значительную часть зарплаты игрока.

Дринкуотер не играл за основную команду «синих» в этом сезоне. Полузащитник выступал в составе «Челси» U23.