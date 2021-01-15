Дринкуотер близок к переходу в «Касымпашу» на правах аренды

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер продолжит карьеру в «Касымпаше».
Как сообщается, сейчас футболист находится в Стамбуле, где улаживает последние детали сделки по переходу в турецкий клуб на правах аренды до конца сезона. «Челси» будет выплачивать значительную часть зарплаты игрока.
Дринкуотер не играл за основную команду «синих» в этом сезоне. Полузащитник выступал в составе «Челси» U23.
Но всё же покупать его за почти 40 лимонов, ещё и выдавать ему зарплату в 5 лимонов в год - это нужно было постараться чтобы так налажать... =(
Но всё же покупать его за почти 40 лимонов, ещё и выдавать ему зарплату в 5 лимонов в год - это нужно было постараться чтобы так налажать... =(