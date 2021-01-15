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Дринкуотер близок к переходу в «Касымпашу» на правах аренды

15 января 2021, 22:17

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер продолжит карьеру в «Касымпаше».

Как сообщается, сейчас футболист находится в Стамбуле, где улаживает последние детали сделки по переходу в турецкий клуб на правах аренды до конца сезона. «Челси» будет выплачивать значительную часть зарплаты игрока.

Дринкуотер не играл за основную команду «синих» в этом сезоне. Полузащитник выступал в составе «Челси» U23.

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St David
St David ответ beefs (раскрыть)
17 января в 08:37
да у ж, с историей про Дзюбу не сравнить
ColdSun1995
ColdSun1995
16 января в 05:14
ещё один замечательный трансфер "толкового" рук-ва Челси :D
shlifen
shlifen
16 января в 00:05
Дринкуотер после перехода из стана Лестера совсем "поплыл", посчитав переход в Челси удачей всей жизни, и явно решив, что "контракт всей жизни" он уже получил. Последние пару сезонов и постоянные скандалы с его участием, говорят что теперь он превратился в Дэнни "ДринкВодкера"... Что весьма печально, ведь в Лестере выглядел вполне трудолюбивым центральным хавом.
Но всё же покупать его за почти 40 лимонов, ещё и выдавать ему зарплату в 5 лимонов в год - это нужно было постараться чтобы так налажать... =(
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
15 января в 22:28
    beefs
    beefs
    15 января в 22:18
    обычная история, не интересно...
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