«Сити» стал первым клубом АПЛ, одержавшим 10 побед подряд на старте года

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18 февраля 2021, 01:46

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:1) в перенесённом матче 16-го тура АПЛ и установил рекорд турнира.

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой командой в истории Премьер-Лиги, которой удалось одержать 10 побед подряд на старте календарного года.

В 2021 году «горожане» переиграли «Челси» (3:1), «Брайтон» (1:0), «Кристал Пэлас» (4:0), «Астон Виллу» (2:0), «Вест Бромвич» (5:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Бернли» (2:0), «Ливерпуль» (4:1), «Тоттенхэм» (3:0) и «Эвертон» (3:1).

В 10 поединках «Манчестер Сити» забил 28 голов и пропустил 3 мяча.