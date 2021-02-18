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«Сити» стал первым клубом АПЛ, одержавшим 10 побед подряд на старте года

18 февраля 2021, 01:46
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:1) в перенесённом матче 16-го тура АПЛ и установил рекорд турнира.

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой командой в истории Премьер-Лиги, которой удалось одержать 10 побед подряд на старте календарного года.

В 2021 году «горожане» переиграли «Челси» (3:1), «Брайтон» (1:0), «Кристал Пэлас» (4:0), «Астон Виллу» (2:0), «Вест Бромвич» (5:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Бернли» (2:0), «Ливерпуль» (4:1), «Тоттенхэм» (3:0) и «Эвертон» (3:1).

В 10 поединках «Манчестер Сити» забил 28 голов и пропустил 3 мяча.

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ilyafrom
ilyafrom
18 февраля в 10:43
17 побед подряд во всех турнирах
Ruslik1982
Ruslik1982
18 февраля в 06:46
Пеп в струе, в то время как Особенный загубил очередной клуб АПЛ )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 02:11
Сити в этом году только побеждает...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 01:55
Похоже МС поймали кураж, прут без остановки к чемпионству.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 февраля в 01:51
Лысый любит рекорды
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