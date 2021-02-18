Холанд установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи».
Таким образом, норвежец стал первым футболистом в истории турнира, который смог забить 18 голов в первых 13 матчах соревнования.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи».
Таким образом, норвежец стал первым футболистом в истории турнира, который смог забить 18 голов в первых 13 матчах соревнования.
А Холанду респект!!!
Всем здоровья.
А Холанду респект!!!
Всем здоровья.