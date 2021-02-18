Холанд установил рекорд Лиги чемпионов

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18 февраля 2021, 00:12

Нападающий дортмундской «Боруссии» отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи».

Таким образом, норвежец стал первым футболистом в истории турнира, который смог забить 18 голов в первых 13 матчах соревнования.