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Холанд установил рекорд Лиги чемпионов

18 февраля 2021, 00:12
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи».

Таким образом, норвежец стал первым футболистом в истории турнира, который смог забить 18 голов в первых 13 матчах соревнования.

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Все комментарии
No problems
No problems
18 февраля в 12:19
Не плохо.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 февраля в 08:19, ред.
Я уже представляю их противостояние с Мбаппе , как Рон с Месси. Ла лига небось засматривается на этих игроков Мбаппе в Реал, Холланд в Барсу.
112910415
112910415
18 февраля в 05:57
совершенно фантастическая игра !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 февраля в 02:11
Желаю ему побить все рекорды!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 01:07
Статистика просто отличная...
eleven LC
eleven LC
18 февраля в 00:38
Холанд просто терминатор,машина по забиванию голов,такими темпами как сейчас он может стать лучшим бомбардиром в истории лч-но для этого Боруссия врядли подходит
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 00:36
В 20 лет играет на очень хорошем уровне, один из главных претендентов, на ближайшие годы, в борьбе за Золотой мяч. "Звёздной болезнью" не страдает, играет в своё удовольствие, безусловно, будет играть в лучших европейских командах. Знает, что хочет, идёт уверенно к поставленной цели.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 00:30
Будем надеяться , что он на этом не остановится. Парень просто создан для забивания голов. Если бы Боруссия была бы более стабильна, то лицевой счет парня мог бы быть значительно больше. Все же Боруссию сильно потряхивает , нет стабильности совсем.
А Холанду респект!!!
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
18 февраля в 00:24
Ноланд заточен под лигу чемпионов.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
18 февраля в 00:16
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