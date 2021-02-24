Горецка: «Именно такой высокий прессинг делал „Баварию“ настолько сильной»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал выездную победу над «Лацио» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я рад, что смог вернуться в строй в таком классном матче в плей-офф Лиги чемпионов. Мы хорошо вошли в игру. Это было важно, так как в предыдущих матчах мы немного просыпали стартовый отрезок.

Мы с самых первых минут действовали агрессивно и держали игру под контролем. Мы высоко перехватывали мяч, что позволяло сократить дистанцию до ворот соперника. Именно это в прошлом сезоне делало нас такими сильными. Мы поставили перед собой цель снова вернуться к этой тактике и сегодня сделали хороший шаг.