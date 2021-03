В возрасте 82 лет умер бывший игрок «Ливерпуля» Иан Сент-Джон, об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

За 10 лет в «Ливерпуле» Иан провел 425 матчей и забил 118 голов. Всего Сент-Джон с «Ливерпулем» завоевал 6 трофеев.

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021.

LFC