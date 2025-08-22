«Интер» не стал продавать молодого полузащитника в «Утрехт»

Полузащитник «Интера» Томас Беренбрух останется в команде.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, нидерландский клуб «Утрехт» намеревался приобрести 20-летнего футболиста, но итальянцы ответили отказом. Сообщается, что «чёрно-синие» рассчитывают на игрока в новом сезоне, полностью доверяют ему и готовы подпускать к стартовому составу уже сейчас.
В сезоне-2024/25 Беренбрух сыграл 2 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Ранее стало известно, что в «Интер» может вернуться бывший голкипер команды Андре Онана.