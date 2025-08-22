Тренерская текучка, новая «тёмная лошадка», риск грандов. В Серии А будет захватывающий сезон

1755845778

сегодня, 09:56

Уже завтра.

Как-то получается, что дела итальянских клубов крутятся вокруг тренеров. Кто-то перезапускает проект с новым наставником, кто-то сделал рискованную ставку, кто-то удержал специалиста. Это ощутимо влияет на расстановку сил в Серии А.

Действующий чемпион не повторяет своих ошибок

Помните ведь, что было с «Наполи» два года назад? Сразу после завоевания титула Де Лаурентис рассорился с тренером-триумфатором Спаллетти. Лучано покинул клуб, а неаполитанцы окунулись в кризис, несколько раз сменили тренера. В этот раз история могла повториться – вдруг заговорили, что Конте близок к переходу в «Юве». И это после триумфального сезона с «Наполи».

Президент клуба не захотел снова наступать на эти грабли и организовал с Конте встречу. Тренера уверили, что у клуба есть амбиции, согласились на трансферный план итальянца, улучшили условия по контракту. Для Конте, который привык бороться за титулы, это важно – Аурелио доказал, что видит в Антонио центр проекта. Так что неаполитанцы к новому чемпионату удерживают позиции.

И если в прошлом году титул оформили на тоненького, за счёт нестабильности «Интера», то теперь к козырям добавится опыт и классный состав. Трансферы Ланга и Гутьерреса укрепили стартовую обойму, но главный успех – Кевин Де Брюйне. Его вообще привели свободным агентом.

Жизнь после Индзаги

Среди фаворитов по умолчанию должен быть «Интер». «Нерадзурри» с запасом взяли «скудетто» в сезоне-2023/24, за год до этого и спустя год миланцы играли в финале Лиги чемпионов, так что это очень крепкий опытный коллектив. Но таким он был под руководством Симоне Индзаги. Вдруг пошли разговоры о том, что специалист не держит планку – якобы за четыре года он собрал маловато трофеев. Изначально казалось, что это просто слухи, а в итоге менеджер отправился в Саудовскую Аравию.

«Интер» меняется, но не сказать, что в лучшую сторону. Коллектив провёл точечное усиление, но при этом история с Чалханоглу подпортила атмосферу в раздевалке. Полузащитника пытались приобрести «Галатасарай» и «Фенербахче», сам футболист хотел бы вернуться на родину, но «нерадзурри» заняли жёсткую позицию. Вспыхнула даже перепалка с Лаутаро Мартинесом, но пожар быстро потушили. В этой ситуации самое скверное – рулит коллективом Кристиан Киву, меньше полугода проработавший на взрослом уровне.

У команды по-прежнему очень крепкий фундамент – это может сработать, пока Киву набирается опыта.

Неоднозначная ставка «Юве» и «Милана»

После расставания с Моттой «старая синьора» решила перестраховаться. Тудор был временным решением проблемы, а летом туринцы собирались вернуться к кандидатуре Конте. Какой же неожиданностью для них стало решение Антонио остаться в «Наполи». Поскольку лучше варианта не нашлось, оставили Тудора. Что касается «Милана», «россонери» после мучений с португальцами назначили проверенного итальянского тренера.

В обоих случаях клубы идут на огромный риск. Тудору что в «Лацио», что в «Марселе» не удалось построить долгосрочный проект, а тут в руки попадает топ-клуб с амбициями и под давлением. Вдобавок как скажется на взаимодействии с руководством тот факт, что изначально они не планировали оставлять хорвата?

Аллегри же прошёл свой пик в 2010-х. После «Юве» наступила длительная пауза, затем – возвращение. И второй заход оказался куда менее удачным. Команда не стала стабильнее, оглушительно провалила начатую гонку с «Интером» в сезоне-2023/24. И вот теперь к нему в руки попадает команда, которая не слишком-то терпима к своему главному тренеру.

Пиоли уволили даже после того, как «россонери» финишировали вторыми в чемпионате. А тут бессистемный тренер приходит в команду, в которой немало игроков настроения. Рискованный союз легко может не оправдать себя.

«Аталанта» поверила в последователя Гасперини

Тяжело прощаться с целой эпохой – Гасперини своими руками превратил бергамасков в «тёмную лошадку» Серии А и крепкого еврокубкового бойца. Победа в ЛЕ стала венцом их сотрудничества, дальше всё пошло на спад. При выборе нового наставника решили выдержать тактическую преемственность, поэтому назначили Ивана Юрича.

Хорват – адепт идей Джан Пьеро. Они пересеклись на короткий отрезок в «Дженоа», а после пошли разными путями. В итоге визитной карточкой Гасперини стала «Аталанта», а Юрич старался всё то же воплотить в «Торино».

Для бергамасков много позитивных предпосылок. Прежде всего, не придётся перестраиваться на новую тактику, большинство установок останутся прежними. Вдобавок специалисту привезли качественное усиление – «Аталанта» на рынке пока что потратилась больше, чем кто-либо в Серии А. Так что, по крайней мере на первых порах, бергамаски останутся «тёмной лошадкой» и занозой для топ-клубов.

Новая попытка «Ромы» создать топ-проект

С Де Росси не получилось, а последующие метания откатили назад. При этом римлянам удалось подготовить почву для перегруппировки и провести максимально гладкий переход. Раньери поработал над атмосферой в команде и затащил «джеларосси» в топ-5, а после помог с поиском нового тренера. Гасперини одобрил лично Клаудио, а Джан Пьеро даже отказал «Юве», поскольку к тому моменту договорился с «Ромой».

Римляне получили системного тренера, который даже клуб из небольшого города вывел в ЛЧ и заставил бороться за титул. Это самый лучший показатель. Состав команды уже пополнили молодой латераль Уэсли и центрхав Эль Айнауи, на правах аренды пришёл перспективный форвард Эван Фергюсон. Вообще только двум из семи пришедших больше 25 лет. Возможно, «Рома» и не включится сразу в борьбу за топ-3, но прочный фундамент заложит.

Итальяно и Фабрегас хотят подтвердить свой уровень

Для обоих предстоящий сезон – большой вызов. Итальяно на рынке дольше. Он успел сделать себе имя в «Фиорентине» и обратил на себя внимание более крупного проекта — «Болоньи». В прошлом сезоне всё же осталась недосказанность – «красно-синие» взяли Кубок Италии, при этом вывалились из зоны еврокубков, т.е. неуверенно выступили в чемпионате. Итальяно надо доказать, что он может давать результат и на топ/предтоп уровне.

Что касается Сеска, его история с «Комо» – вообще сюжет для спортивной драмы. Команда только поднялась в Серию А, пошла на риск с назначением тренера без опыта самостоятельной работы на взрослом уровне, а в итоге выдала феерическую вторую часть сезона, забравшись на 10-е место.

Видимо, в «Комо» решили пойти ещё дальше. Фабрегасу уже привезли игроков на 104 млн евро (это пятое место в Серии А по затратам на рынке), так ещё и привозят достаточно авторитетных футболистов. Клуб всерьёз хочет прописаться среди середняков. Для Сеска это только к лучшему – он работает уже не с андердогом топ-чемпионата, а клубом с амбициями. Его идеи поддерживают, он чувствует доверие. Нужно только подтвердить, что весна 2025 года – не случайность, а плод его работы. И тогда можно говорить о появлении ещё одного топ-тренера.