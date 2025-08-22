 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Жирков – о тренерской карьере: «Пока никто меня никуда не зовёт»

вчера, 09:53

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о том, что получить тренерскую лицензию было очень непросто:

Обучение на тренера было очень тяжелым, все было сложным, ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Я получил тренерскую лицензию, забрал ее. Созрел ли для тренерской карьеры? Эта лицензия дает право тренировать Вторую лигу главным тренером, все остальное – помощником. Пока никто меня никуда не зовет, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет.

Жирков получил тренерскую лицензию в ноябре прошлого года. В одной группе с ним учились Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Дмитрий Сычев.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА победил команду друзей Акинфеева в матче легенд
20 августа
Видич в 2005 году мог стать игроком «Ливерпуля»
17 августа
Матч легенд состоится в честь Кубка Игоря Акинфеева
11 августа
Чемпион мира 1990 года Франк Милль ушёл из жизни в 67 лет
05 августа
Бывший голкипер «Локомотива» Гильерме назвал самый памятный матч в карьере
02 августа
ОфициальноЛегенды «Барселоны» и «Реала» сыграют два матча в США в сентябре
02 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:13
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:51
У Юры для всего этого словарный запас маловат
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:42
Вот и я о том же.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:35
Как там, у Шерлока Холмса: "Неубедительно, дорогой профессор, неубедительно"...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:24
Мне сказки не рассказывай. Нифига ты за него не болеешь, ибо нет Оснований для этого дела.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:30
Не даёт тебе Карпин покоя.))) А всё потому, что я за него болею. Ну хорошо хоть для отмазки еще и Станковича вспомнил, уже не так обидно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:03, ред.
Общее образование и интеллект ? А вы с Европой требования не попутали ? Взгляните ка на Карпина и Станковича... В РПЛ нужны клоуны..., клоуны способные давать пищу для сарказмов и издёвок в пабликах..., клоуны, которых можно слить в унитаз ввиду их недееспособности, чтобы пригласить таких же новых - для остроты и разнообразия похоти.., чтоб потом снова слить... и так по кругу.

Поэтому как раз таки Юра - реальный кандидат.
uxuqy52v9xqa
uxuqy52v9xqa
вчера в 10:49
У нас таких тренеров пруд пруди, лучше -ича пригласить, чтобы на нем деньги заработать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:46, ред.
Кто бы дал Жиркову почитать, что мы о нём думаем? Впрочем, он не поймёт...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:36
Когда Жирков говорит, такое впечатление, будто он немного подтормаживает. А, вообще, Юра, вода под лежачий камень не течёт. Это тебя раньше все знали, теперь надо напоминать о себе. Давно бы уже составил и разослал резюме или разместил объявление на сайтах ФНЛ и ПФЛ, мол предлагаю свои услуги и так далее... Как можно быть таким инертным? Сколько уже прошло времени от получения лицензии? А может правду говорят, что тренировать это не твоё? Вот и я сомневаюсь....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:21
Судите по вашему гению?)))
Capral
Capral
вчера в 10:20
Анатолий Кандауров.

На счет его жены- в самую девятку!!! Вспоминаю фильм журналиста Б.Соболева "Коронованные особи". Поржал конечно от души!!! Не знать элементарных вещей первого класса средней школы- надо быть воистину особью...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:17
Устал сильно?)) даже ходить пришлось, ужас. Другого футболиста бегать заставляли, изверги. Нелёгкая работа)
fhv4sruc5yvk
fhv4sruc5yvk
вчера в 10:17
Теперь очередь стоит из своих молодых специалистов, а мы берём легионеров
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:11
Обучение на тренера было очень тяжелым, все было сложным, ходить, лежать, сидеть, вставать, есть, пить, учить, спать, ждать, смотреть, слушать, говорить, молчать, писать.......... на компьютере работать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:04
Чтобы работать тренером кроме лицензии много ещё что надо.
Например общее образование и интеллект. С этим у Юры мягко говоря не очень. Кстати как и у его жены.
yh6k3gdvnw5x
yh6k3gdvnw5x
вчера в 10:04
Ну теперь можно расслабиться и получать удовольствие.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 