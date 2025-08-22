Жирков – о тренерской карьере: «Пока никто меня никуда не зовёт»

1755845598

вчера, 09:53

Бывший футболист сборной России рассказал о том, что получить тренерскую лицензию было очень непросто:

Обучение на тренера было очень тяжелым, все было сложным, ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Я получил тренерскую лицензию, забрал ее. Созрел ли для тренерской карьеры? Эта лицензия дает право тренировать Вторую лигу главным тренером, все остальное – помощником. Пока никто меня никуда не зовет, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет.

Жирков получил тренерскую лицензию в ноябре прошлого года. В одной группе с ним учились , и .