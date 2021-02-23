Форвард «Зенита-2» Симдянкин рассказал о спасении жизни работника базы

Нападающий «Зенита-2» рассказал подробности спасения сотрудника тренировочной базы. Вчера Симдянкин вместе с и Луисом Анула вытащили работника из горящего помещения.

Мы были на тренировке с Исламом и Луисом, и к нам подошла собака. А я просто боюсь собак и поэтому попросил, чтобы мы сменили половину поля. Когда мы сменили место, услышали, что кто-то на протяжении нескольких минут кричит какое-то имя. Я на ломанном английском спросил, нужна ли помощь. И крики резко прекратились. Я попросил Луиса, чтобы он пошел проверить, все ли там в порядке. Он вернулся к нам с большими глазами и сказал, что срочно нужна помощь.

Человек лежал на полу, все было в дыму, потому что горела в основном пластмасса. Нельзя сказать, что огонь был сильным, но он был приличным. Луис сразу же взял огнетушитель и стал тушить пожар. Не знаю даже, откуда у него такие навыки. Было немного страшно, что может что-то полыхнуть или взорваться. Но в целом о страхе не думал. Главное в этой ситуации было спасение человека, а не борьба с какими-то страхами.

В итоге мы с Исламом взяли этого парня за руки и ноги, вынесли его на улицу, положили на бок и ждали помощи.