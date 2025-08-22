 
Мать Рабьо – об уходе Адриена из «Марселя»: «Его предали»

вчера, 09:39
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Вероник Рабьо, мать и агент полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо, прокомментировала расставание своего сына с «Марселем»:

Когда я узнала эту новость, было ощущение, что меня словно по голове ударили. Этого не могло случиться из-за драки. Мой сын так много сделал для «Марселя», а с ним поступают несправедливо. Адриен не злится, но он очень разочарован. Де Дзерби говорил о предательстве, но если кого и предали, то Адриена.

Я думала, что в «Пари Сен-Жермен» было хуже всего, но я ошибалась. Если Адриен пропустит сезон, это будет настоящей катастрофой.

Рабьо подрался с одноклубником Джоном Роу после поражения от «Ренна» в первом туре чемпионата Франции. «Марсель» выставил обоих футболистов на трансфер, а главный тренер Роберто Де Дзерби поддержал это решение. По слухам, Рабьо может вернуться в «Ювентус».

Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 11:45
Тот поцелуй , если бы он поцеловал мужика всё было бы нормально
5rrbx5djz5sa
5rrbx5djz5sa ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 11:33
Та это многоходовочка, игроков надо слить, выставляем на трансфер якобы из-за драки, а не из-за ненадобности.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:20
Пошла тяжёлая артиллерия, только мама уже не вернёт сына в Марсель. Европа сейчас в глубоком кризисе. Людям постоянно навязывают то,, что им не нравится. А многочисленные непонятные запреты? То нельзя, это нельзя.. Чего только стоит история с поцелуем в Испании? Глава Федерации футбола чуть не получил реальный срок. А что за драка Рабьо с партнёром по команде? Два мужчины просто выяснили отношения. Или что, быть настоящим Мачо уже нельзя? Наказали бы для порядка, так нет шоу устроили. Теперь пытаются ломать карьеру парням. Ради чего?
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 11:16
Ну вообще странное дело. Обычно из-за драк никого из клуба не гонят и сами, тренер, руководство это не выносят на публику.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:16
Уже не первый бывший игрок/агент/мама игрока ПСЖ, который нелестно о них высказывается
4w5qa8hhjkkk
4w5qa8hhjkkk
вчера в 10:05
А нечего кулаками махать. Поделом.
