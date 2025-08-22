Мать Рабьо – об уходе Адриена из «Марселя»: «Его предали»

Вероник Рабьо, мать и агент полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо, прокомментировала расставание своего сына с «Марселем»:
Когда я узнала эту новость, было ощущение, что меня словно по голове ударили. Этого не могло случиться из-за драки. Мой сын так много сделал для «Марселя», а с ним поступают несправедливо. Адриен не злится, но он очень разочарован. Де Дзерби говорил о предательстве, но если кого и предали, то Адриена.
Я думала, что в «Пари Сен-Жермен» было хуже всего, но я ошибалась. Если Адриен пропустит сезон, это будет настоящей катастрофой.
Рабьо подрался с одноклубником Джоном Роу после поражения от «Ренна» в первом туре чемпионата Франции. «Марсель» выставил обоих футболистов на трансфер, а главный тренер Роберто Де Дзерби поддержал это решение. По слухам, Рабьо может вернуться в «Ювентус».