Мать Рабьо – об уходе Адриена из «Марселя»: «Его предали»

Вероник Рабьо, мать и агент полузащитника сборной Франции , прокомментировала расставание своего сына с «Марселем»:

Когда я узнала эту новость, было ощущение, что меня словно по голове ударили. Этого не могло случиться из-за драки. Мой сын так много сделал для «Марселя», а с ним поступают несправедливо. Адриен не злится, но он очень разочарован. Де Дзерби говорил о предательстве, но если кого и предали, то Адриена.

Я думала, что в «Пари Сен-Жермен» было хуже всего, но я ошибалась. Если Адриен пропустит сезон, это будет настоящей катастрофой.