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Отец голкипера «Ливерпуля» Алиссона найден мёртвым

25 февраля 2021, 10:18

В семье голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера произошло горе.

Журналист Карлос Ласерда в своем твиттере сообщает, что отец бразильского вратаря Жозе Бекер был найден мертвым. По информации источника, отец Алиссона накануне отправился к одному из водоёмов на территории своих владений, после чего пропал. Спасатели нашли тело Жозе только на утро следующего дня. Причина смерти пока не уточняется.

Помимо Алисона, у Жозе Бекера есть ещё один сын — Муриэл. Он тоже является футболистом и играет на позиции вратаря в клубе «Флуминенсе».

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