В «Целе» высказались о том, может ли их тренер Риера возглавить «Спартак»

Президент словенского клуба «Целе» Валерий Колотило рассказал, при каких условиях главный тренер команды Альберт Риера уйдёт в московский «Спартак».
Это коммерческий вопрос. Когда футболист или тренер хочет перейти в другую команду, где ему предлагают зарплату в три-четыре раза больше, его тяжело удержать. Что касается Альберта, то сам он не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме, у нас всё работает как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать ещё и ещё. Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его сохранить.
Недавно в СМИ появились слухи о том, что именно Риера может сменить Деяна Станковича на посту главного тренера «красно-белых».
А ведь потенциал конечно не маленький, лишь вот с руководством проблемы, совсем не могут построить квалифицированную систему/вертикаль, что бы весь клуб функционировал правильно. Шарахаются непрерывно из стороны в сторону: замены тренеров постоянные, странные трансферы. Вот и теперь вообще же никого не удивит замена Станковича.
