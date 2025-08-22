В «Целе» высказались о том, может ли их тренер Риера возглавить «Спартак»

Президент словенского клуба «Целе» Валерий Колотило рассказал, при каких условиях главный тренер команды уйдёт в московский «Спартак».

Это коммерческий вопрос. Когда футболист или тренер хочет перейти в другую команду, где ему предлагают зарплату в три-четыре раза больше, его тяжело удержать. Что касается Альберта, то сам он не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме, у нас всё работает как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать ещё и ещё. Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его сохранить.