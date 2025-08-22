 
В «Целе» высказались о том, может ли их тренер Риера возглавить «Спартак»

вчера, 09:09

Президент словенского клуба «Целе» Валерий Колотило рассказал, при каких условиях главный тренер команды Альберт Риера уйдёт в московский «Спартак».

Это коммерческий вопрос. Когда футболист или тренер хочет перейти в другую команду, где ему предлагают зарплату в три-четыре раза больше, его тяжело удержать. Что касается Альберта, то сам он не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме, у нас всё работает как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать ещё и ещё. Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его сохранить.

Недавно в СМИ появились слухи о том, что именно Риера может сменить Деяна Станковича на посту главного тренера «красно-белых».

ну3га
ну3га
вчера в 14:04
Кто же его так усердно пихает в Спартак?
zqpxfby7p54j
zqpxfby7p54j
вчера в 14:04
Шило на мыло
rudw5xzs8tyj
rudw5xzs8tyj
вчера в 14:03
"Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится"
А ведь потенциал конечно не маленький, лишь вот с руководством проблемы, совсем не могут построить квалифицированную систему/вертикаль, что бы весь клуб функционировал правильно. Шарахаются непрерывно из стороны в сторону: замены тренеров постоянные, странные трансферы. Вот и теперь вообще же никого не удивит замена Станковича.
ABir
ABir
вчера в 09:56
Если согласится возглавить Спартак, надо быть готовым, что заклюют. Причем все и свои, и чужие: журналисты, эксперты, болельщики, бывшие игроки и тренеры, полетит со всех сторон. После Целе Альберт даже не представляет, что значит быть главным в Спартаке. Тут и не такие спецы ломались, один Унаи Эмери чего стоил. Не следует ему в Спартак идти, даже за большие деньги.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:44
Неужели работа в Целе может стать хотя бы основанием, чтобы на специалиста обратили внимание, как на реального кандидата? Президенту клуба просто нужны деньги, вот он и приврал немного. Но ведь получилось же - на Целе обратили свои взоры мы. Их тренер нам не нужен, у него нет истории.,.
