Полузащитник «Хэкена» сделал пять голевых передач в матче Лиги конференций

Полузащитник шведского клуба «Хэкен» Амор Лаюни сделал целых пять голевых передач в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против румынского «ЧФР Клуж».
Для уникального достижения Лаюни понадобилось всего 49 минут. Тунисец помог оформить дубль Симону Густафсону, а еще после его передач забивали Силас Андерсен, Адриан Сванбек и Исак Брюсберг. В итоге встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу клуба из Гетеборга.
А в целом ведь приличный клуб.
Клуж чего так развалился? Довольно крепкий ведь клуб.
