 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига конференций 2025/2026

Полузащитник «Хэкена» сделал пять голевых передач в матче Лиги конференций

вчера, 09:14
ХэкенЛоготип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)7 : 2Логотип футбольный клуб ЧФР Клуж (Бухарест)ЧФР КлужМатч завершен

Полузащитник шведского клуба «Хэкен» Амор Лаюни сделал целых пять голевых передач в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против румынского «ЧФР Клуж».

Для уникального достижения Лаюни понадобилось всего 49 минут. Тунисец помог оформить дубль Симону Густафсону, а еще после его передач забивали Силас Андерсен, Адриан Сванбек и Исак Брюсберг. В итоге встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу клуба из Гетеборга.

Подписывайся в ВК
Все новости
Почти половина голов Ямаля в Ла Лиге были забиты из-за пределов штрафной
21 августа
Официально«Монако» одержал 1100-ю победу в Лиге 1
20 августа
«Реал» и «Барселона» сыграли самыми юными составами в первом туре Ла Лиги
20 августа Фото
За девять лет «Реал» заработал в Примере 85 пенальти, а «Барселона» – 61
20 августа
Эдуард Сперцян – снайпер года. Рейтинг самых результативных игроков РПЛ
18 августаRoman Novikov в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
«Атлетико» проиграл в 1-м туре Ла Лиги впервые с 2009 года
18 августа
 
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
вчера в 14:41
даже интересно повтор глянуть. команды на бумаге абсолютно равные. как там можно было влететь х/з. Даже БудеГлимт-Штурм можно понять, австрийцы на пластмассовом газоне за полярным кругом играли. а тут неожиданно конечно
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:38
Клуж запаниковал и рассыпался...
А в целом ведь приличный клуб.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 11:18
Поздно он начал такие вещи деоать, карьера уже к закату движется.
Клуж чего так развалился? Довольно крепкий ведь клуб.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:18
Хоккеййный счёт в итоге))
Вещий
Вещий
вчера в 09:43
Интересно узнать бы статистику по этому показателю вообще в футболе....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 