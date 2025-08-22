Полузащитник «Хэкена» сделал пять голевых передач в матче Лиги конференций

1755843292

вчера, 09:14

Полузащитник шведского клуба «Хэкен» сделал целых пять голевых передач в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против румынского «ЧФР Клуж».

Для уникального достижения Лаюни понадобилось всего 49 минут. Тунисец помог оформить дубль , а еще после его передач забивали , и . В итоге встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу клуба из Гетеборга.