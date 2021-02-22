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Игроки «Зенита-2» спасли жизнь работнику тренировочной базы

22 февраля 2021, 15:39

Футболисты «Зенита-2» Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула спасли жизнь работнику тренировочной базы клуба. Об этом сообщает официальный твиттер «Зенита-2».

Вчера на сборах произошел случай, о котором мы не можем не рассказать: Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула совершили настоящий мужской поступок.

Во время пробежки они услышали крики, подбежали и увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую.

Сейчас пострадавший пришёл в себя, его жизни ничего не угрожает.

Ранее защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф задержал преступника в родном городе в Швеции.

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Все комментарии
офигенный
офигенный
22 февраля в 23:52
афмгеть повезло работнику
NbKA555
NbKA555
22 февраля в 16:15
Не растерялись и совершили драгоценно-добрый поступок !Рад за работника и ребят которые по зову сердца бросились на помощь!
shlomo
shlomo
22 февраля в 16:01
Ну что сказать...уважение к таким поступкам будет всегда....а то что умеют и огнетушителем пользоваться и принимать быстрое решение в такой ситуации, то просто хорошо...молодцы!
beefs
beefs
22 февраля в 15:51
не все еще потеряно...
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 15:47
Молодцы мужички, достойный поступок.
makkie
makkie
22 февраля в 15:41
Герои среди нас!
Молодцы парни, не растерялись и быстро среагировали.
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