Игроки «Зенита-2» спасли жизнь работнику тренировочной базы

Футболисты «Зенита-2» , Никита Симдянкин и Луис Анула спасли жизнь работнику тренировочной базы клуба. Об этом сообщает официальный твиттер «Зенита-2».

Вчера на сборах произошел случай, о котором мы не можем не рассказать: Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула совершили настоящий мужской поступок.

Во время пробежки они услышали крики, подбежали и увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую.

Сейчас пострадавший пришёл в себя, его жизни ничего не угрожает.