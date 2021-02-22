Игроки «Зенита-2» спасли жизнь работнику тренировочной базы

Футболисты «Зенита-2» Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула спасли жизнь работнику тренировочной базы клуба. Об этом сообщает официальный твиттер «Зенита-2».
Вчера на сборах произошел случай, о котором мы не можем не рассказать: Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула совершили настоящий мужской поступок.
Во время пробежки они услышали крики, подбежали и увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую.
Сейчас пострадавший пришёл в себя, его жизни ничего не угрожает.
Ранее защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф задержал преступника в родном городе в Швеции.
Молодцы парни, не растерялись и быстро среагировали.
Молодцы парни, не растерялись и быстро среагировали.