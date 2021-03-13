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Варди выпил бутылку портвейна перед тем, как побить рекорд ван Нистелроя

вчера, 17:05

Бывший защитник «Лестера» Ритчи Де Лает подтвердил, что Джейми Варди пил алкоголь и ел пиццу перед матчами во время чемпионского для «лис» сезона 2015/16.

Тогда он покорил рекорд Руда ван Нистелроя, забивая в 11 матчах подряд. Накануне того 11-го матча мы сидели в номере нашего отеля.

У нас была бутылочка портвейна. Я налил себе небольшой стакан, а с остальным быстро разделался Варди. На следующий день он покорил рекорд. Невероятно!

Он мог выпить несколько пинт пива и съесть пиццу накануне матча, но все равно был в порядке.

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SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:29
Слышал я такие истории о советских футболистах...
izrafel
izrafel
вчера в 18:53
Ну так...портачек это нормальное явление...
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 18:38
Это не то , чем нужно гордиться )))
112910415
112910415
вчера в 18:32
эх, хороший специалист с ним не работал !
возможно, аккуратно повышая дозу, удалось бы ещё круче блеснуть !
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 18:12
А после второй бутылки он побил самого Нистелроя.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:06
Он наш человек
Baggio R.
Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
Он же не 777 пил. Цены на хороший портвейн начинаются примерно от 1500 рублей, а португальские и по несколько тысяч могут стоить
beefs
beefs
вчера в 17:48
вот это диета, нужно взять на вооружение...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:37
Всем ясно, алкоголь помогает.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:34
Дык интервью есть, где Варди честно рассказал о своих традициях в чемпионском сезоне, мол каждый вечер накануне игры обязательно стаканчик портвейна а утром без банки ред булла он встать не может
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:32
А если бы не выпил не было рекорда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:29
Я хуДею с этих алкашей ;) ПОРТВЕЙН.
Глушак и полСпартака квасили самогон и хоть бы что. Даже чемпионили ;)
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:17
В общем,портвейн окрыляет,а не ред булл.
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