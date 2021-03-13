Варди выпил бутылку портвейна перед тем, как побить рекорд ван Нистелроя

Бывший защитник «Лестера» Ритчи Де Лает подтвердил, что Джейми Варди пил алкоголь и ел пиццу перед матчами во время чемпионского для «лис» сезона 2015/16.
Тогда он покорил рекорд Руда ван Нистелроя, забивая в 11 матчах подряд. Накануне того 11-го матча мы сидели в номере нашего отеля.
У нас была бутылочка портвейна. Я налил себе небольшой стакан, а с остальным быстро разделался Варди. На следующий день он покорил рекорд. Невероятно!
Он мог выпить несколько пинт пива и съесть пиццу накануне матча, но все равно был в порядке.
возможно, аккуратно повышая дозу, удалось бы ещё круче блеснуть !
возможно, аккуратно повышая дозу, удалось бы ещё круче блеснуть !
Глушак и полСпартака квасили самогон и хоть бы что. Даже чемпионили ;)
Глушак и полСпартака квасили самогон и хоть бы что. Даже чемпионили ;)