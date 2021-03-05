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Де Хеа пропустит матч с «Ман Сити» в связи с рождением дочери

вчера, 19:09
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что голкипер команды Давид Де Хеа не сыграет против «Манчестер Сити» в связи с рождением дочери. Испанский вратарь улетел на родину.

Де Хеа попросился домой, раньше на это бы потребовался всего день, и ты снова в строю. Из-за пандемии и карантина все иначе. Как только Давид вернется, нам просто нужно будет соблюдать правила правительства. Ожидаю, что он будет доступен очень скоро.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 7 марта.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:20
Рад за Давида. То что придется пропустить4-5 игр, ничего страшного, у Хендерсона будет практика
shur
shur
вчера в 22:05
...в Испании классный херес, поздравляем!!!
Gahi
Gahi
вчера в 20:25
В этом году исполняется 10 лет как Давид Де Хеа в двадцатилетнем возрасте перешёл в Манчестер Юнайтед из Атлетико. Для тридцатилетнего вратаря номер первый команды это знаменательная дата юбилей который стал знаковым в его судьбе. И всегда трудно разделить себя от команды которая для тебя уже стала второй семьёй и семьёй в которой рождаются дети. Рождение дочери несомненно большая радость в семье Де Хеа и та ситуация которая возникла с пандемией и ограничениями внесли свои коррективы в жизненный уклад многих людей и в футболе частности. Будем надеяться что команда Де Хеа сыграет достойно против соперника и постарается победить, чтобы сделать свой подарок отцу ребёнка. Удачи
ДСА
ДСА
вчера в 19:43
Но от зарплаты он не откажется.
shlomo
shlomo
вчера в 19:33
Ну это Фора для МС
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:26
Желаю МЮ выиграть!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:26
Ребёнок важнее.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:20
К чему эти поездки?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:18
Не самая уважительная причина для такого матча, да ещё и в условиях пандемии.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:13
Давида с прибавлением, а МЮ тяжко придется.
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