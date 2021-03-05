Де Хеа пропустит матч с «Ман Сити» в связи с рождением дочери

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вчера, 19:09

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил, что голкипер команды не сыграет против «Манчестер Сити» в связи с рождением дочери. Испанский вратарь улетел на родину.

Де Хеа попросился домой, раньше на это бы потребовался всего день, и ты снова в строю. Из-за пандемии и карантина все иначе. Как только Давид вернется, нам просто нужно будет соблюдать правила правительства. Ожидаю, что он будет доступен очень скоро.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 7 марта.